Shannen Doherty, anche la Piper di Streghe Holly Marie Combs omaggia l'amica: "Sarà per sempre mia sorella"

Anche Holly Marie Combs rende un dolce omaggio alla compianta co-star Shannen Doherty. Doherty e Combs hanno recitato insieme nella serie televisiva Streghe, dove interpretavano le sorelle Piper e Prue. Il 13 luglio la Doherty è tragicamente scomparsa all'età di 53 anni, soccombendo alla sua battaglia contro il cancro al seno.

Su Instagram, Combs ha condiviso un toccante tributo alla defunta Doherty. La Combs ha postato una serie di immagini di lei e della collega nel corso degli anni, molte delle quali risalgono a un paio di decenni fa. Le foto provengono sia dai vari red carpet ma anche da momenti fuori dal set, al di fuori del quale le due hanno sempre condiviso una grande amicizia.

Nella didascalia la Combs ha scritto un lungo messaggio per celebrare la sua amicizia con Doherty. Ha definito l'attrice come la sua "dolce metà da 31 anni". La Combs ha spiegato che Doherty le ha insegnato "il significato di famiglia" e ha detto che vuole che i suoi figli siano all'altezza dell'ammirevole eredità dell'amica. Ha definito Doherty la sua "fedele protettrice" e "migliore amica" e ha detto che Doherty "sarà per sempre sua sorella". Potete vedere il post di seguito.

Shannen Doherty, Alyssa Milano ricorda la sua co-star di Streghe: "Il mondo non è lo stesso senza di lei"

Streghe rimane una parte enorme dell'eredità di Shannen Doherty

Vedere Combs e la Doherty insieme in queste foto ci ricorda l'eredità della Doherty nello show cult degli anni '90. L'attrice ha interpretato il personaggio di Prue Halliwell, molto amato dai fan, nella serie soprannaturale. Nonostante fosse molto amata, Prue è stata uccisa alla fine della terza stagione. Le cinque stagioni successive della serie sono andate avanti senza Doherty, che ha continuato a lavorare in progetti come Jay & Silent Bob... Fermate Hollywood!, North Shore, 90210 e, più recentemente, in Darkness of Man.

Negli ultimi anni, l'eredità di Streghe è stata parzialmente rovinata da resoconti più dettagliati sui rapporti difficili tra alcune delle attrici protagoniste. Combs e Doherty sono state molto esplicite al riguardo, spiegando che la loro co-star di Streghe, Alyssa Milano, aveva minacciato di fare causa agli altri membri del cast per aver creato un ambiente di lavoro ostile.

Anche quando la Milano ha successivamente respinto alcune di queste affermazioni, Doherty e Combs hanno mantenuto la loro posizione. Nonostante i diverbi, anche Milano ha comunque tessuto le lodi della co-star scomparsa subito dopo la notizia della sua morte.