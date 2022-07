Stray: nel videogioco c'è anche un easter egg di Ritorno al Futuro

Nel videogioco Stray c'è un divertente easter egg legato a Ritorno al Futuro che i fan hanno individuato e segnalato online.

Il 19 luglio è stato diffuso il gioco che permette di immedesimarsi nelle avventure di un gatto randagio che vive in un mondo distopico.

I giocatori hanno condiviso online le scoperte compiute durante la loro esperienza con Stray, tra cui dei riferimenti al film cult degli anni '80, al cartone animato Gravity Falls, e al videogame Skyrim.

L'easter egg legato a Ritorno al futuro ha particolarmente entusiasmato online. Nel videogioco un robot, chiamato Doc, dice "Questo piccolo ha bisogno di 1.21 Gigowatts per funzionare, e l'unica cosa qui intorno con quella potenza è il Generatore fuori della casa".

Quella frase è un riferimento alla scena in cui Doc Brown, interpretato da Christopher Lloyd, scopre di aver bisogno di 1.21 Gigawatts per mandare Marty, il protagonista intervistato da Michael J. Fox, nel futuro.

Stray contiene però anche altri interessanti riferimenti ad altre opere come Skyrim e Gravity Falls e sembra che i giocatori abbiano ancora molto da scoprire.