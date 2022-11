Strangers Things 4, ecco perché i Metallica hanno consentito l'utilizzo di Masters of Puppets

La popolarità di Masters of Puppets, celebre brano dei Metallica, è cresciuta a dismisura grazie a una scena ormai iconica di Stranger Things 4. Quella in cui Eddie Munson (Joseph Quinn) affronta le creature del Sottosopra, cercando di creare una distrazione per i suoi amici, suonando il brano con la sua chitarra.

In una recente intervista ai microfoni di Howard Stern Lars Ulrich, batterista dei Metallica, ha spiegato il perché la band abbia deciso di concedere l'utilizzo della canzone: "Inizialmente dicevamo sempre di no, eravamo molto restii all'utilizzo delle nostre canzoni in TV e film. Alcuni anni fa abbiamo poi cambiato idea. Ci siamo detti che non era giusto tenere per noi le canzoni e abbiamo voluto condividerle con il mondo intero".

Lars ha poi spiegato che l'utilizzo di Masters of Puppets in Stranger Things 4 ha aumentato la popolarità del brano: "Nessuno si aspettava che dopo 40 anni tornasse a essere ancora più in voga, forse più di prima. Masters of Puppets è balzato nuovamente in cima ai brani più ascoltati in streaming".

Joseph Quinn si è rivelato essere un grande fan dei Metallica, suonando assieme a loro nel backstage di un concerto la scorsa estate. La serie dei fratelli Duffer si chiuderà ufficialmente con la quinta stagione, che non dovrebbe arrivare su Netflix prima del 2024.