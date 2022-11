Strange World: il film Disney ha incassato meno del previsto con le sue prime proiezioni

I primissimi numeri degli incassi del nuovo lungometraggio animato della Disney, Strange World, sembrano non far ben sperare, specialmente in relazione alle previsioni monetarie precedentemente espresse a riguardo.

Strange World - Un mondo misterioso: una scena del film

Anche se accompagnato da recensioni omogeneamente positive, Strange World - Un mondo misterioso ha incassato un deludente 800.000 dollari nelle sue prime proiezioni risalenti alla giornata di martedì. Tutto ciò va in contrasto alle aspettative secondo cui avrebbe guadagnato tra 30 milioni di dollari e i 40, durante i cinque giorni comprendenti la festa del Ringraziamento, anche se ovviamente non c'è nulla di certo quando si parla di grande pubblico.

Strange World - Un Mondo Misterioso, la recensione: una grande (e umana) storia d'avventura

A riportare le prime stime è stato Variety, il quale specifica che tutto resta ovviamente possibile nei prossimi giorni, tenendo in considerazione il fatto che le famiglie si muoveranno sia di pari passo con le feste sia successivamente. In attesa che vengano raccolti i dati anche per le altre 4.174 località in cui lo proietteranno negli Stati Uniti e in Canada, non ci resta che attendere nuovi dettagli, evitando paragoni con altre pellicole uscite in periodi precedenti, e ricordando che al momento Strange World deve ancora vedersela con un colosso come Black Panther: Wakanda Forever.