Stranger Things: The First Shadow, il teaser dello spettacolo teatrale anticipa un legame con la serie

Il teaser dello spettacolo teatrale Stranger Things: The First Shadow anticipa un legame con il capitolo finale della serie.

Stranger Things: The First Shadow debutterà il 17 novembre al Phoenix Theatre di Londra e il teaser condiviso online svela che lo spettacolo avrà un legame con l'ultimo capitolo della serie.

Nel video si dichiara: "L'inizio della storia di Stranger Things potrebbe essere la chiave per quello che accade in futuro".

I primi dettagli del progetto prequel

Per ora il cast dello show teatrale ispirato alla serie Stranger Things creata dai fratelli Duffer non è ancora stato svelato.

La regia sarà di Stephen Daldry e Justin Martin.

Lo spettacolo è stato scritto da Kate Trefry che ha sviluppato una storia originale ideata dai fratelli Duffer e Jack Thorne.

Stranger Things 5: Cosa dobbiamo aspettarci dalla prossima stagione?

La trama dello spettacolo

La storia del progetto è ambientata a Hawkins, nel 1959. Al centro degli eventi ci saranno Jim Hopper, Bob Newby, e Joyce Maldonado, alle prese con problemi come macchine che non partono e voglia di lasciare la città dopo la fine del liceo. In città arriva poi un nuovo studente, Henry Creel, e la sua famiglia sarà in difficoltà a iniziare un nuovo capitolo della propria vita, dovendo fare i conti con le ombre del passato.

Il progetto è prodotto da Netflix, Sonia Friedman Productions e 21 Laps.