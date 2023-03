Stranger Things: The First Shadow, lo spettacolo teatrale prequel della serie in arrivo a Londra

Debutterà a Londra, con la regia di Stephen Daldry, lo spettacolo teatale Stranger Things: The First Shadow, che racconterà una storia prequel rispetto alla serie.

Stranger Things: The First Shadow è il titolo dello spettacolo teatrale che porterà sul palco una storia prequel rispetto alla serie creata dai fratelli Duffer per Netflix.

Il progetto debutterà a Londra nei prossimi mesi e i biglietti per le rappresentazioni saranno in vendita in primavera.

L'arrivo di Stranger Things: The First Shadow avverrà al Phoenix Theatre e la regia sarà di Stephen Daldry e Justin Martin.

Lo spettacolo è stato scritto da Kate Trefry che ha sviluppato una storia originale ideata dai fratelli Duffer e Jack Thorne.

La storia è ambientata a Hawkins, nel 1959. Al centro degli eventi ci saranno Jim Hopper, Bob Newby, e Joyce Maldonado, alle prese con problemi come macchine che non partono e voglia di lasciare la città dopo la fine del liceo. In città arriva poi un nuovo studente, Henry Creel, e la sua famiglia sarà in difficoltà a iniziare un nuovo capitolo della propria vita, dovendo fare i conti con le ombre del passato.

Il progetto è prodotto da Netflix, Sonia Friedman Productions e 21 Laps.

Stranger Things 4: Vecna in una scena del volume 2

Matt e Ross Duffer hanno dichiarato: "Siamo incredilmente eccitati per Stranger Things: The First Shadow. Collaborare con il brillante Stephen Daldry è stata un'esperienza in grado di ispirare e Kate Trefry ha scritto un testo teatrale che si rivela sorprendente, spaventoso ed emozionante. Incontrerete nuovi personaggi, oltre a quelli molto conosciuti, durante un viaggio nel passato che getta le basi per il futuro di Stranger Things. Non vediamo l'ora di raccontare qualcosa in più sulla storia, ma non lo faremo, è più divertente scoprirlo da soli. Non vediamo l'ora di vedere voi nerd a Londra!".

Sonia Friedman ha dichiarato: "Il mondo e la mitologia di Stranger Things hanno permesso di avere un terreno ricco e fertile per creare una storia per il palco. I fratelli Duffer hanno costruito un immenso seguito per un buon motivo e un team creativo di livello mondiale ha costruito un evento teatrale incredibilmente eccitante per il nostro pubblico basandosi sulla loro immaginazione senza confini".