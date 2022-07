Stranger Things, Ted Sarandos: "Avremmo realizzato un paio di episodi in più senza i costi del Covid"

La produzione di Stranger Things ha risentito più di altri show dell'impatto del Covid e dell'aumento di costi legato alle nuove misure di sicurezza. Senza queste spese extra, la serie sarebbe stata più lunga di almeno un paio di episodi, come spiega il co-cEO della compagnia Ted Sarandos.

Stranger Things 4: Joseph Quinn con Maya Hawke e Joe Keery in una scena

Sarandos ha ammesso che il peso della pandemia ha impattato sulla serie per via dei costi aggiuntivi, lievitati del 5/10%. visto che la cifra totale investita da Netflix si aggira sui 17 miliardi, si tratta di una percentuale cospiscua.

"Se la rifacessimo da capo, potremmo anche ottenere un paio di episodi extra", ha detto Sarandos.

Non è chiaro se il dirigente lascia intendere che la quarta stagione, divisa in due volumi, sarebbe dovuto prevedere 11 episodi o che i costi aggiuntivi dovuti alle misure extra di sicurezza sono equivalsi al costo di un paio di episodi, ma è chiaro che il Covid ha avuto un impatto enorme sulla più grande serie di successo in lingua inglese di Netflix.

Come rivela la nostra recensione del volume 2 di Stranger Things 4, l'ultima stagione della serie dei fratelli Duffer è uscita sullo streamer in due tranche, i primi sette episodi il 27 maggio e gli ultimi due il 1 luglio.

"Stranger Things è stata probabilmente influenzata come qualsiasi altro show dal Covid a causa del giovane cast, delle dimensioni e della portata della produzione e delle molteplici location in cui abbiamo girato. È stato un onere molto costoso per lo show assicurarsi di essere in regola con tutti i protocolli. Uno dei catalizzatori della divisione della stagione è stato il tempo impiegato per produrre la serie e la produzione è stata bloccata a lungo a causa della chiusura anticipata e dell'estrema attenzione con il cast all'inizio di Covid", ha aggiunto Sarandos.