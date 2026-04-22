Stranger Things: Storie dal 1985, timeline confermata e una sorpresa inquietante nei primi 6 minuti

Facciamo ritorno a Hawkins nei primi sei minuti di Stranger Things: Storie dal 1985, lo spinoff animato creato dai fratelli Duffer per perpetrare il successo della serie dei record. In arrivo domani 23 aprile su Netflix, la serie animata in 10 episodi

Lo showrunner Eric Robles ha raccolto l'eredità dei Duffer facendo ritorno in una Hawkins gelida e innevata per proseguire le avventure di Mike, Lucas, Dustin, Will e naturalmente Undici da un altro punto di vista. Naturalmente questo non sarà l'unico spinoff in arrivo. I Duffer sono più che determinati a espandere il franchise e un'altra serie live-action è in preparazione anche se non è stato ancora svelato su chi o cosa verterà.

I protagonisti di Stranger Things: Storie dal 1985 in bicicletta

La descrizione dei primi sei minuti di Stranger Things: Storie dal 1985

Il primo episodio di Stranger Things: Storie dal 1985, intitolato Welcome to Hawkins, New Kid,si apre con una figura sconosciuta protetta da casco e tuta gialla ignifuga che insegue una creatura dall'aspetto simile a quelle che si trovano nel Sottosopra. La figura in tuta brucia la creatura con un lanciafiamme. Le spore verdi iridescenti provenienti dai suoi resti carbonizzati fluttuano nel cielo e si depositano sulla neve, dove germoglia nuova vita che si preannuncia altrettanto mostruosa.

Dopo la sigla appaiono i volti familiari di Mike, che si prepara frettolosamente per la scuola atteso fuori casa da Lucas e Max. Nel suo sottoscala vediamo una foto di lui insieme a Undici. I tre chiamano più volte con lo walkie talkie Dustin, che sta giocando ai videogiochi ma, distratto dagli amici, viene ucciso dai nemici. Anche Will si sta preparando per uscire, ma il fratello lo ferma per regalargli la musicassetta dei Clash che ha preparato apposta per lui. E la sveglia suona anche a casa dello Sceriffo Hopper e di Undici, con l'uomo che ripete le solite raccomandazioni, invitando la ragazzina a non attirare l'attenzione sui suoi poteri.

Al momento X/Twitter ha dei problemi e non è possibile caricare il post

I primi minuti di Stranger Things: Storie dal 1985 fanno chiarezza sulla timeline

Come confermano i primi minuti, Stranger Things: Storie dal 1985 si apre nell'inverno del 1985, quindi tra la seconda e la terza stagione della serie originale. Mentre la neve ricopre Hawkins, gli orrori del SottoSopra sembrano finalmente lontani, ma la vita da normali adolescenti di Undici, Mike, Will, Dustin, Lucas e Max presto potrebbe essere messa a repentaglio da una nuova minaccia come anticipa il misterioso incipit.

"Una delle cose più entusiasmanti di Stranger Things sono i suoi mostri. Ma Stranger Things è molto di più", ha spiegato lo showrunner Eric Robles, che è anche sceneggiatore e produttore esecutivo. "Riguarda i personaggi e il loro percorso. Volevo assicurarmi che ci concentrassimo su un viaggio che risultasse appagante dall'inizio alla fine".

E infatti nei primi minuti della serie spinoff ritroviamo subito la banda, impegnata nelle sue solite avventure. "Questi personaggi sono in giro da un po' di tempo, hanno vissuto tante avventure insieme, e si percepisce l'amicizia che li lega", ha aggiunto Robles. "Il nostro obiettivo principale era assicurarci di rimanere fedeli alla storia del gruppo e al loro viaggio mentre cercano di capire cosa sta succedendo a Hawkins".