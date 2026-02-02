Stranger Things: Storie dal 1985, il teaser della serie animata svela la data di uscita

Netflix ha condiviso online il teaser della serie animata Stranger Things: Storie dal 1985, svelandone la data di uscita. L'appuntamento per i fan delle avventure ambientate nella città di Hawkins e nel Sottosopra è stato fissato al 23 aprile.

Cosa anticipa il trailer della serie spinoff di Stranger Things

Il video condiviso online anticipa qualche dettaglio della nuova minaccia che si ritroveranno ad affrontare i giovani protagonisti della storia ideata per Stranger Things: Storie al 1985.

Gli eventi saranno ambientati, come anticipa il titolo, nell'inverno del 1985, quando gli orrori del Sottosopra sembrano sul punto di svanire, celati anche dalla nevicata che imbianca la città. Undici, Mike, Will Dustin, Lucas e Max sono ritornati alla loro vita normalee alle partite di Dungeons & Dragons, trascorrendo in serenità le loro giornate.

Al di sotto del ghiaccio, tuttavia, qualcosa di terrificante si è risvegliato e potrebbe essere legato al Sottosopra o all'Hawkins Lab.

Gli eroi dovranno correre contro il tempo per risolvere il mistero e salvare Hawkins.

Ecco il teaser della serie animata prodotta dai fratelli Duffer:

Chi ha lavorato alla serie spinoff

Gli attori coinvolti nella realizzazione delle puntate sono Brooklyn Davey Norstedt nel ruolo di Undici, Jolie Hoang-Rappaport nei panni di Max, Luca Diaz come Mike, Ej (Elisha) Williams che sarà Lucas, Braxton Quinney nel ruolo di Dustin, Ben Plessala che dà voce a Will, e Brett Gipson nei panni di Hopper. Il cast è composto anche da Odessa A'zion, Janeane Garofalo, e Lou Diamond Phillips.

Lo showrunner è Eric Robles, coinvolto anche come produttore insieme a Matt e Ross Duffer, Hilary Leavitt, Shawn Levy e Dan Cohen.

A distanza di qualche mese dallo show originale sarà interessante scoprire in che modo gli spettatori accoglieranno il nuovo progetto, considerando le numerose critiche rivolte all'epilogo.