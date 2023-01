Stranger Things è la serie tv più vista in streaming nel 2022 in America

Il Nielsen Annual Global Marketing Report parla chiaro: Stranger Things è stata la serie più vista in streaming nel 2022 in America.

Stranger Things è risultato essere lo show più visto in streaming, in America, durante l'intero 2022. Ha riportare questo incredibile risultato è stato il Nielsen Annual Global Marketing Report, sottolineando che la quarta stagione dello show ha proiettato i suoi numeri alle stelle.

Stranger Things 4, un'immagine dei nuovi episodi

In base ai dati riportati sembra che Stranger Things abbia registrato ben 52 miliardi di minuti visti in streaming nel 2022, superando i 57,1 miliardi di minuti raggiunti da The Office nel 2020, pur avendo molte meno stagioni ed episodi da offrire.

Netflix stesso (tramite Variety) ha riportato che Stranger Things 4 mantiene il titolo di serie TV inglese più vista nelle prime quattro settimane di uscita, con la quarta stagione che ha raccolto 1,35 miliardi di ore in tutto il mondo nei primi 28 giorni. A seguirla troviamo Mercoledì con 1,24 miliardi di ore guardate in un periodo temporale simile.

Basandoci sempre sui dati del Nielsen Annual Global Marketing Report, il secondo programma più visto in assoluto nel 2022 americano è stato NCIS - Unità anticrimine, i cui 356 episodi su Netflix hanno totalizzato 38,1 miliardi di minuti visualizzati, seguito da Cocomelon (popolare programma per bambini di Moonbug Entertainment) e dalla quarta stagione di Ozark.

In totale lo scorso anno gli americani hanno trasmesso in streaming oltre 19,4 milioni di anni di contenuti, con un aumento del 27% di circa 15 milioni di anni nel 2021, secondo Nielsen.