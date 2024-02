Stranger Things tra le serie Netflix che non ritorneranno sugli schermi prima del 2025

Netflix ha presentato i titoli che arriveranno in streaming nei prossimi mesi e Stranger Things, come previsto, tornerà solo nel 2025.

Netflix ha annunciato le serie e i film in arrivo nei prossimi mesi, confermando così che l'ultima stagione di Stranger Things non arriverà prima del 2025.

Lo sciopero degli sceneggiatori e quello degli attori hanno a lungo rallentato il lavoro previsto su alcuni dei progetti più attesi della piattaforma di streaming.

L'attesa per lo show dei fratelli Duffer

Le riprese della quinta stagione di Stranger Things sono iniziate solo da alcune settimane ad Atlanta e i nuovi episodi arriveranno quindi nel 2025, tre anni dopo il capitolo precedente.

Bisognerà attendere il prossimo anno anche per rivedere sugli schermi Mercoledì e One Piece, entrambi rinnovati per una seconda stagione.

Stranger Things 5: Cosa dobbiamo aspettarci dalla prossima stagione?

Tra gli show che resteranno assenti fino al 2025 ci sono poi Sweet Magnolias, Ginny & Georgia e Virgin River.

Nessun ritorno nel 2024 anche per The Lincoln Lawyer, che ritornerà con una terza stagione, The Watcher, Xo, Kitty e The Recruit.

Ecco il video dei titoli in arrivo nei prossimi mesi.