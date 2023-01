Stranger Things, Sadie Sink sulle riprese dell'ultima stagione: "Sarà triste e spaventoso"

Sadie Sink, interprete di Max in Stranger Things, ha parlato dell'emozione nel girare l'ultima stagione di Stranger Things, preparandosi al prossimo capitolo della sua carriera.

Stranger Things, una delle serie di punta di Netflix nonchè uno degli show più visti e discussi degli ultimi anni, terminerà ufficialmente con una quinta stagione. La giovanissima Sadie Sink, interprete di Max, uno dei personaggi più apprezzati dai fan, ha voluto parlare del suo stato d'animo in vista delle riprese del gran finale.

"Sappiamo che sta per accadere e che sarà l'ultima stagione, quindi sarà un momento molto emozionante. Sarà spaventoso e al tempo stesso triste perchè tutti questi ragazzi sono cresciuti sul set da giovanissimi e siamo diventati una famiglia. Molto spesso è un qualcosa che si dice tanto per, ma io lo penso davvero. E mi dispiace pensare ch dovremo dire addio a tutto il team, alla produzione e a chi ci ha supportato nell'arco di questi anni" ha rivelato l'attrice ai microfoni di Today.

Sadie Sink ha poi aggiunto: "Sono molto triste, ma al tempo stesso sarà eccitante passare al prossimo capitolo della mia carriera. Non so nulla sul destino di Max, ma in ogni caso ci sarò".

Matt e Ross Duffer, co-creatori della serie, hanno rivelato che quest'ultima stagione farà piangere i fan. L'episodio 1 di Stranger Things 5 si intitola Chapter One: The Crawl. Al momento non è ancora stata definita una finestra di lancio.