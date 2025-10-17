Stranger Things, Noah Schnapp ricorda: "A 13 anni continuavano a chiedermi se fossi gay"

Il giovane attore ha ricordato quanto fosse spaventato dalle domande dei giornalisti all'epoca e del fatto che non fosse pronto a parlare della sua sessualità in pubblico.

Noah Schnapp ha ricordato le domande invadenti che gli sono state poste durante la promozione di Stranger Things nel corso degli anni.

Schnapp e i suoi colleghi di Stranger Things Finn Wolfhard, Caleb McLaughlin, Sadie Sink, Millie Bobby Brown e Gaten Matarazzo hanno concesso un'intervista a Time e proprio qui il giovane attore oggi 21enne ha ricordato alcuni momenti critici del suo rapporto con stampa.

Mentre discutevano della serie di successo di Netflix e di ciò che accadrà nella quinta e ultima stagione, hanno anche parlato dell'esperienza di crescere come attori bambini sotto i riflettori. Schnapp, in particolare, ha riflettuto su quanto siano state difficili per lui le conferenze stampa.

Stranger Things: un istante del primo episodio

Il difficile rapporto con la sessualità

Schnapp ha ricordato di come abbia trascorso anni a lottare per rispondere alle domande dei giornalisti sulla sua sessualità e su quella del suo personaggio Will Byers. "Quando ero più giovane, ovviamente avevo molta paura di parlarne", ha confessato a Time. "Mi facevano domande indiscrete e mi chiedevano: 'È gay? Tu sei gay?'. Avevo 12, 13 anni. Non sapevo cosa dire".

Le domande sulla sessualità del suo personaggio sono diventate più frequenti quando i fan hanno iniziato a sospettare che Will, il personaggio interpretato da Schnapp, provasse qualcosa per il suo amico Mike (Wolfhard). Dopo l'uscita della quarta stagione di Stranger Things nell'estate del 2022, il suo personaggio ha ufficialmente fatto coming out come gay, scatenando discussioni sulla vita sentimentale del personaggio e, di conseguenza, su quella di Schnapp.

Mesi dopo il debutto in streaming della quarta stagione della serie, nel gennaio 2023, Schnapp ha fatto ufficialmente coming out come persona gay. "Immagino di essere più simile a Will di quanto pensassi", aveva scritto all'epoca.

Stranger Things: i protagonisti in una scena corale

Un approccio diverso al personaggio di Will

Schnapp ha aggiunto che vedere il grande sostegno dimostrato nei confronti dell'orientamento sessuale del suo personaggio lo ha aiutato a non preoccuparsi di nulla. "La notizia è esplosa sui media e tutti dicevano: 'Oh, Will è gay! Evviva!'", ha ricordato. "Ho visto tutti questi commenti su Instagram e TikTok. Non c'era nulla di negativo nel fatto che fosse gay. Ho pensato: 'Se ha tutto questo sostegno, perché dovrei preoccuparmi di qualcosa?'".

L'attore ha anche condiviso che ora che lui e Will hanno accettato la loro sessualità, il suo approccio al personaggio potrebbe essere un po' diverso. "Sarò pienamente consapevole di chi sono", ha spiegato a Variety. "Sapendo tutto questo di me stesso e potendo investirlo nel mio personaggio, sono sinceramente entusiasta".