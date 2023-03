Stranger Things: Millie Bobby Brown avrebbe rifiutato 12 milioni per recitare nel film spinoff

Millie Bobby Brown è pronta a dire addio a Stranger Things, l'attrice avrebbe rifiutato una lucrosa offerta per comparire nel film spinoff in preparazione.

Update: gli sceneggiatori di Stranger Things hanno smentito via Twitter la notizia diffusa dal Daily Mail secondo cui Millie Bobby Brown avrebbe rifiutato un'offerta peer partecipare al film spinoff sullo show.

Stranger Things sta per volgere al termine dopo cinque stagioni, ma a quanto pare ci sono piani per un film spinoff. Film che, però, potrebbe prevedere l'assenza di Millie Bobby Brown. Secondo il Daily Mail e il Sun, l'interprete di Undici avrebbe rifiutato 12 milioni di dollari per recitare nel film.

Al momento Netflix non conferma l'indiscrezione, ma appare chiaro che Millie Bobby Brown è pronta a dire addio al ruolo che le ha regalato la fama per nuove sfide recitative.

Stranger Things: Caleb McLaughlin, Sadie Sink, Millie Bobby Brown, Finn Wolfhard, Noah Schnapp in una scena della terza stagione

"Sono decisamente pronta per concludere", ha dichiarato l'attrice a Seventeen all'inizio di questo mese. "Sento che gran parte della storia che è stata raccontata, e lo sappiamo, è stata nelle nostre vite per molto tempo. Ma sono molto pronta a dire addio a questo capitolo della mia vita e ad aprirne di nuovi. Sono in grado di creare storie che sono importanti per me e concentrarmi sul quadro più ampio. Ma sono davvero grata per quello che mi ha dato la serie".

Millie Bobby Brown ha aggiunto che al momento è concentrata sulla scuola, dicendo: "Con il mio lavoro così emozionante, è davvero bello potersi distaccare da quello e imparare qualcosa che è davvero interessante per me. Sono davvero consapevole di quanto sia privilegiata per avere accesso all'istruzione e saperne di più sulle cose che voglio imparare, e poi aiutare gli altri a recuperare quell'istruzione nelle comunità e nelle aree in cui i giovani non sono in grado di accedere ai curricula."

Con o senza Undici, il Sun chiarisce che Stranger Things espanderà il suo universo: "Ci sono così tante direzioni in cui potrebbe andare. Niente è fuori discussione. Pensano che si potrebbe tradurre in uno spettacolo teatrale per Broadway e il West End proprio come Harry Potter e la maledizione dell'erede. È in fase di elaborazione anche un'altra serie spin-off che segue alcuni dei personaggi principali dello show".