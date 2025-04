Stranger Things: reunion alla premiere del musical a Broadway, ma manca Millie Bobby Brown, ecco perché

L'attrice Millie Bobby Brown, volto iconico di Eleven nella serie Netflix, non ha partecipato all'atteso debutto teatrale di Stranger Things: The First Shadow. Un'assenza che pesa, ma il motivo è più semplice del previsto.

La magia di Hawkins ha stregato Broadway con una serata da brivido, ma tra i flash e gli applausi scroscianti alla première del musical Stranger Things: The First Shadow, una grande assente ha fatto notizia: Millie Bobby Brown. Niente tappeto rosso per Eleven, che ha preferito il ciak di una nuova avventura alla ribalta teatrale di un "vecchio" progetto. La sua mancanza si è fatta sentire ma il motivo sembra essere tutto lavorativo.

Millie Bobby Brown salta la reunion per il set di Enola Holmes 3

Millie Bobby Brown in Enola Holmes

Millie Bobby Brown non ha partecipato alla prima Broadway di Stranger Things: The First Shadow per motivi professionali: l'attrice è attualmente impegnata con le riprese di Enola Holmes 3, nuova avventura targata Netflix. Torna nei panni della giovane investigatrice al fianco di Henry Cavill, Helena Bonham Carter e Louis Partridge.

Il film, ambientato tra Londra e Malta, è diretto da Philip Barantini e scritto da Jack Thorne, già autore dei precedenti capitoli della saga. La storia si preannuncia densa di mistero e azione, in linea con lo stile avventuroso che ha conquistato il pubblico nei primi due capitoli.

Stranger Things: The First Shadow debutta a Broadway senza Eleven

Stranger Things: The First Shadow

Lo spettacolo teatrale Stranger Things: The First Shadow ha debuttato ufficialmente al Marquis Theatre, regalando agli spettatori un tuffo nelle origini del celebre universo di Hawkins che ha spopolato su Netflix. Ambientato nel 1959, il prequel approfondisce le vicende giovanili di Hopper, Joyce, Bob e Henry Creel.

Alla serata inaugurale hanno partecipato diversi attori della serie originale tra cui Noah Schnapp, Charlie Heaton, Jamie Campbell Bower e Priah Ferguson. Una vera e propria reunion che però ha visto l'assenza di alcuni interpreti di spicco della serie. Sadie Sink non era presente all'evento, ma ha assistito a una delle anteprime, invece Millie Bobby Brown ha dovuto rinunciare per esigenze legate al set.

Un 2025 intenso per Millie Bobby Brown

Il 2025 conferma il periodo d'oro dell'attrice britannica: dopo The Electric State e Damsel, torna protagonista in nuovi progetti di rilievo sul grande e piccolo schermo. E mentre Broadway celebra il mondo di Hawkins, i fan attendono con impazienza la quinta stagione di Stranger Things, prevista entro la fine dell'anno.