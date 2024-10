Stranger Things 5: un nuovo indizio sulla trama conferma un ritorno inaspettato nel cast

Le riprese dell'ultima stagione di Stranger Things, la serie di successo di Netflix, sono in corso da tempo ma i dettagli della trama non sono ancora stati resi noti.

Tuttavia, una nuova indiscrezione sul casting potrebbe aver appena dato un'idea di cosa vedremo nella quinta stagione. Secondo quanto riportato da Knight Edge Media, Netflix avrebbe deciso di effettuare un recast di Sara, la giovane figlia deceduta di Hopper. Sara è stata vista solo tramite flashback nella prima stagione e originariamente era interpretata da Elle Graham.

La sua morte ha causato il turbine di dolore con cui Hopper ha dovuto fare i conti all'inizio della serie, portandolo al divorzio e all'alcolismo. Tuttavia, col tempo ha iniziato ad ammorbidirsi grazie all'introduzione di Undici, che considera come una figlia, e degli altri ragazzi Hawkins. È certamente cambiato molto, ma la morte della figlia è sempre stata qualcosa che lo ha tormentato.

Stranger Things 4: un'immagine

Anche se non è chiaro cosa racconterà esattamente la quinta stagione, Jamie Campbell Bower, che nella serie interpreta Henry Creel/Vecna, ha descritto la narrazione come "fuori controllo" e "folle", svelando all'Hollywood Reporter: "Se pensavate che la scorsa stagione fosse folle, questa stagione è semplicemente fuori controllo, selvaggia, assolutamente pazzesca".

Stranger Things 5 non riporterà in vita un personaggio defunto e il suo interprete ci spiega perché

L'inclusione di Sara all'interno della trama generale potrebbe essere un elemento portato a destabilizzare Hopper, ma considerando che il gruppo di ragazzi deve ancora sconfiggere Vecna, potrebbe sicuramente avere a che fare con i suoi ricordi. Nella Stagione 4, Vecna ha preso di mira quattro persone e i loro ricordi. Forse Hopper affronterà lo stesso destino che potrebbe finalmente liberarlo dal suo passato o forse lo attenderà qualcosa di più sinistro. Essendo l'ultima stagione, potrebbe essere destinato a un sacrificio eroico per la resa dei conti finale?

Mentre il progetto principale dei fratelli Duffer nell'universo di Stranger Things si concluderà nel 2025, la storia continuerà in altri due progetti già confermati: una serie animata e uno spin-off live-action. Inoltre, Hawkins sta per sbarcare a Broadway con Stranger Things: The First Shadow, che andrà in scena all'inizio del 2025.