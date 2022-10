Stranger Things: Mille Bobby Brown vorrebbe uno spinoff dedicato a Eleven

La star di Stranger Things, Mille Bobby Brown, non si accontenta del fatto che lo show sia uno dei successi più grandi di Netflix, ma lancia l'idea di uno spinoff dedicato al suo personaggio, Eleven.

Stranger Things 4: un'immagine dei nuovi episodi

La quinta stagione di Stranger Things è in lavorazione e chiuderà il cerchio della serie tv, diventata già un cult imperdibile. La protagonista Millie Bobby Brown ha rivelato che non vorrebbe recitare in uno spin-off su Eleven, il personaggio che l'ha portata al successo, ma sicuramente appoggerebbe chiunque venisse scelto per la parte. In un'intervista a GamesRadar ha detto:

"Stranger Things lo abbiamo visto, lo adoriamo, ma ora sono concentrata su Enola Holmes. Mi piacerebbe però vedere un'altra attrice di 10 anni prendere il mio posto. La aiuterei a lavorare sul progetto"

Stranger Things: I migliori meme sui social media

In tantissimi si chiedono se prima o poi verranno esplorati i personaggi di Stranger Things con degli spin-off, e visto il successo dello show l'idea è assolutamente plausibile. I creatori della serie Matt e Ross Duffer hanno confermato di avere avuto alcune idee al riguardo e sperano di poterle presentare ad alcuni registi, cercando di esplorare storie in altri mondi.

Matt Duffer ha raccontato nel podcast Happy Sad Confused: "L'idea è quella di passare il testimone a qualcun altro, talentuoso e appassionato."

Vedremo cosa accadrà, intanto i fan attendono con ansia di sapere se questi progetti verranno realizzati e se potranno continuare a rivivere nuove avventure con i loro personaggi preferiti.