Stranger Things, Maya Hawke: 'Non credo che Robin abbia bisogno di una fidanzata'

Maya Hawke non pensa che l'amore debba essere il centro dell'esistenza del suo personaggio in Stranger Things.

Dopo il suo ingresso in Stranger Things nel corso della terza stagione, il personaggio di Maya Hawke, Robin Buckley, si è fatto subito amare dal pubblico dello show grazie al suo spirito vivace e alla profonda amicizia con Steve Harrington (Joe Keery). Robin ha anche rivelato la sua omosessualità, ma per la sua interprete non è importante che abbia una fidanzata nella stagione in arrivo.

Stranger Things: Maya Hawke, Gaten Matarazzo e Joe Keery in una scena della terza stagione

Nella quarta stagione, il personaggio di Robin è stato approfondito dai Duffer Brothers e dagli altri sceneggiatori di Stranger Things. Lo show ha rivelato che Robin si era presa una cotta per la clarinettista della banda musicale della Hawkins High, Vickie (Amybeth McNulty), che ha un ex fidanzato, ma ha anche restituito la sua copia VHS di Fuori di testa ferma alla celebre scena della piscina con protagonista Phoebe Cates. La stagione si è conclusa con Robin e Vickie che preparano fianco a fianco i panini per tutti i residenti sfollati per via dei terremoti causati da Vecna.

La vita sentimentale di Robin al centro della quinta stagione di Stranger Things?

La quinta e ultima stagione ufficializzerà la relazione tra Robin e Vickie? Interrogata sulla faccenda, Maya Hawke ha ammesso di nutrire sentimenti contrastanti sul futuro sentimentale del suo personaggio, soprattutto se quento andasse a scapito dell'amicizia tra Robin e Steve and Robin.

"Credo che sia una cosa grandiosa, ma adoro quei personaggi la cui vita sentimentale non è il centro della loro esistenza" ha dichiarato l'attrice a Yahoo Entertainment. "L'amicizia con Steve è così speciale. E le amicizie mi hanno aiutato per tutta la vita. Penso che siano davvero importanti e meritino il tempo necessario per svilupparsi."

Maya Hawke conferma che la stagione 5 è in pausa indefinita per via dello sciopero degli sceneggiatori: "Dovevamo iniziare a girare e poi non l'abbiamo fatto". Ciò significa che l'attrice non è nemmeno a conoscenza di come si evolverà lo show in vista del gran finale.

A partire dal 14 settembre rivedremo l'attrice sul grande schermo in Asteroid City di Wes Anderson.