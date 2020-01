Stranger Things: Gaten Matarazzo di nuovo in ospedale per via della sua malattia alle ossa

La star di Stranger Things Gaten Matarazzo è stato operato per la quarta volta, per via della la displasia cleidocranica, malattia con cui combatte da tempo.

Gaten Matarazzo, giovane attore della serie Netflix Stranger Things, è stato operato nuovamente per via della malattia genetica da cui è affetto, la displasia cleidocranica un disturbo alle ossa che lo ha portato per la quarta volta sotto i ferri.

Stranger Things: una scena della terza stagione con Gaten Matarazzo

L'attore diciassettenne, che ha raggiunto il successo grazie alla fortunata serie Stranger Things, ha pubblicato una foto dall'ospedale per rassicurare tutti i suoi fan, che lo seguono e lo sostengono da anni. Nel post consiglia anche un sito web dove tutti possono informarsi su questa malattia rara: "Operazione numero 4! Questo è un grande intervento! Per saperne di più sulla displasia cleidocranica e come aiutare i pazienti affetti da essa andate sul sito ccdsmiles.org"

Questa malattia che affligge Gaten Matarazzo è un raro disturbo scheletrico che influisce sulla crescita della sua ossa e denti, descritto anche per il personaggio di Dustin, che il giovane attore interpreta in Stranger Things. Tutti i fan della serie lo hanno incoraggiato molto dopo la pubblicazione del post, dimostrando costante affetto e sostegno per la sua ripresa.

Gaten Matarazzo, oltre alla sua presenza in Stranger Things, conduce anche Prank Encounters, uno show di candid camera a tema horror, il suo secondo grande show targato Netflix di cui fa parte.