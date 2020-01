L'abito bianco indossato da Millie Bobby Brown ai SAG award 2020 non piace ai fan e in generale neanche il suo look giudicato inadatto alla sua età: pioggia di critiche per la star di Stranger Things.

Il look di Millie Bobby Brown fa ancora scalpore: stavolta è l'abito bianco indossato ai SAG Award 2020 ad essere giudicato non adatto alla sua età dai fan della star di Stranger Things.

Sul red carpet dei SAG Award 2020, Millie Bobby Brown indossava un abito di Louis Vuitton, un completo bianco, con una scollatura profonda, spalline appena accennate, cintura in vita e tacchi alti. L'acconciatura con riga centrale e soprattutto il trucco formavano un insieme giudicato eccessivo per una ragazza di 15 anni.

"Millie Bobby Brown ha 15 anni e sembra mia madre" - questo, in sostanza, la critica che è stata fatta all'attrice per il suo look (e a chi si occupa della sua immagine). Tra i tanti "sembra mia zia" e "sembra che abbia 30 anni", c'è qualcuno che la difende a spada tratta sostenendo che la giovane attrice lanciata con il ruolo di Eleven nell'iconica serie Netflix sia libera di indossare ciò che vuole. Altri invece provano a spiegare per immagini perché l'abito e il look di Millie siano inadatti per la sua giovane età, prendendo ad esempio uno dei tanti look sfoggiati a suo tempo da una giovanissima Emma Watson. La differenza nell'approccio al look è lampante.

Millie Bobby brown ha 15 anni e sembra mia madre pic.twitter.com/Lg3r4ejxtV — 𝐠𝐢𝐨.⋆°☾ (@haroldvsmile) January 21, 2020

Ieri ho mostrato ai miei genitori questa foto di Millie Bobby Brown per vedere secondo loro quanti anni avesse, e a prova del fatto che è vero che la invecchiano troppo, mia mamma ha detto 25 e mio padre 30 pic.twitter.com/ZKMmU4BA0G — Beckss (@thecryteddybear) January 21, 2020

Sí è proprio lei, Millie Bobby Brown ed è del 2004, esatto avete proprio letto bene...2004. È bellissima non lo metto in dubbio ma sembra mia zia di 40 anni...ma la colpa è sua che decide di vestirsi cosí o del mondo dello spettacolo? Se no non capisco 🤷🏻‍♀️ pic.twitter.com/Y5IF0Mi9UP — Gaia (@GresyEK10) January 20, 2020

Offtopic sul discorso di Millie bobby brown. Okay l’abito di Selena era veramente agli antipodi di quello che metteremmo oggi. Quindi vi faccio vedere Emma Watson a 17 anni circa. Così capite cosa si intende con “la fanno sembrare troppo grande”. pic.twitter.com/NQxlHPegeE — silv 🦊 (@renickssance) January 23, 2020

Non è la prima volta che Millie Bobby Brown viene criticata per il look scelto in occasione di un evento: lo scorso novembre, ad esempio era apparsa con un nuovo colore di capelli che la faceva sembrare più grande e anche il trucco era più adatto ad una ragazza più grande. Anche le frequentazioni della giovane attrice, come i suoi look, sono state fortemente criticate dal pubblico: ad esempio la sua amicizia con il rapper Drake, di 18 anni più grande di lei, ha sollevato numerose polemiche.