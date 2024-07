Stranger Things 5: le new entry del cast e sconvolgenti rivelazioni nel dietro le quinte ufficiale di Netflix

Netflix ha diffuso in streaming un nuovissimo dietro le quinte della quinta e ultima stagione di Stranger Things, le cui riprese sono tutt'ora in corso.

Narrato da diversi membri del cast principale, il video mostra in gran parte i set di Atlanta dove la quinta stagione di Stranger Things è stata girata per la maggior parte del 2024, con gran parte della stagione ancora da girare. Caleb McLaughlin rivela fuori campo che sono circa a metà della produzione.

Sebbene il video eviti diligentemente di rivelare gran parte della trama della Stagione 5, ci sono comunque alcuni momenti intriganti da non perdere e importanti rivelazioni, come l'ingresso nel cast di tre nuovi membri: Nell Fisher ("Evil Dead Rise"), Alex Breaux ("Waco: The Aftermath") e l'esordiente Jake Connelly.

Stranger Things 5, tra rimpatriate e omaggi

C'è un'inquadratura del gruppo di amici principale - Mike (Finn Wolfhard), Dustin (Gates Matarazzo), Lucas (McLaughlin) e Will (Noah Schnapp) - che si stringe intorno a una radio, seguita da un'inquadratura di questo quartetto a cui si aggiungono Joyce (Winona Ryder), Nancy (Natalia Dyer), Jonathan (Charlie Heaton) e Steve (Joe Keery) riuniti intorno a una lavagna luminosa.

Stranger Things 5 non riporterà in vita un personaggio defunto e il suo interprete ci spiega perché

Questi personaggi sono stati separati per la maggior parte della quarta stagione, quindi è un sollievo vederli lavorare di nuovo tutti insieme. Dustin sembra anche indossare una maglietta dell'Hellfire Club, a indicare che sta mantenendo vivo lo spirito del leader del club scomparso, Eddie Munson (Joseph Quinn). Curiosamente, non ci sono scatti di Millie Bobby Brown con gli altri membri del cast, ma la Brown sottolinea che la serie ha attraversato 10 anni della sua vita.

Ci sono anche diverse inquadrature che sembrano riguardare il Sottosopra, così come un membro del team che applica una sostanza grondante su alcuni misteriosi viticci rossi. Jamie Campbell Bower - che interpreta Vecna, alias Henry Creel, il cattivo centrale della serie - afferma che "la stagione 4 è stata grande" ma "la stagione 5 lo sarà decisamente di più". E Linda Hamilton ("The Terminator", "Terminator 2: Il giorno del giudizio") - l'ultima icona del cinema degli anni Ottanta a unirsi al cast - appare brevemente, dicendo: "Amo così tanto questa serie, sono davvero una fan".

Chi interpretano le new entry?

Anche i nuovi attori compaiono in inquadrature brevissime. Fisher, che ha interpretato la figlia terrorizzata in La Casa - Il Risveglio del Male del 2023, interpreta una ragazza (forse Holly, la sorella minore di Mike) la cui camera da letto è piena di luci lampeggianti come nella prima stagione. Breaux, che ha interpretato Timothy McVeigh nella serie Showtime del 2023 Waco: Il processo, si vede brevemente brandire un fucile. E c'è un'inquadratura di Connelly in piedi accanto alla sorella di Lucas, Erica (Priah Ferguson), presumibilmente sarà una delle sue compagne di classe.

Netflix non ha ancora annunciato una data d'uscita ufficiale per la quinta stagione di Stranger Things, anche se è attesa per il 2025. Trovare le quattro stagioni precedenti in streaming sulla piattaforma.