Death Note: i fratelli Duffer al lavoro su una serie live-action

Netflix sembra intenzionata a riportare Death Note sugli schermi: i fratelli Duffer sono infatti al lavoro su una serie live-action che riproporrà la storia già diventata un film per la piattaforma di streaming.

L'universo di Stranger Things, inoltre, grazie all'accordo con la piattaforma di streaming si espanderà con uno spinoff e uno spettacolo teatrale.

I fratelli Duffer hanno fondato la casa di produzione Upside Down Pictures e, tramite la collaborazione con Netflix svilupperanno lo spinoff di Stranger Things, di cui non hanno ancora rivelato i dettagli, e uno spettacolo teatrale che sarà prodotto da Sonia Friedman e Stephen Daldry.

Matt e Ross Duffer svilupperanno poi la serie live-action di Death Note, il già annunciato adattamento per il piccolo schermo del romanzo Il Talismano, e una serie ideata da Jeffrey Addis e Will Matthews, creatori di Dark Crystal: Age of Resistance.

La storia di Death Note segue le vicende di uno studente liceale che trova un libro dotato di poteri sovrannaturali: se il proprietario vi scrive sopra il nome di qualcuno, disegnando al contempo il suo volto, quella persona morirà. Reso folle dai suoi nuovi poteri divini, il ragazzo inizia ad uccidere quelli che non ritiene degni di vivere.

Il film originale Netflix, tratto dal famoso manga di Tsugumi Ohba e Takeshi Obata, aveva nel suo cast Nat Wolff, Margaret Qualley, Keith Stanfield e Willem Dafoe come voce dell'iconico Ryuk.