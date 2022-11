Stranger Things, i Duffer ammettono che la stagione finale sarà una "prova di equilibrismo”

Stranger Things sta per concludersi e cresce il fermento dopo che la quarta stagione ha lasciato gli spettatori con il fiato sospeso. Durante un incontro a cui erano presenti i creatori Matt e Ross Duffer, il regista Shawn Levy e buona parte del cast nelle figure di Undici (Millie Bobby Brown), in videoconferenza, Lucas (Caleb McLaughlin) e la sorella Erica (Priah Ferguson), il cui personaggio è emerso con decisione negli ultimi episodi, Vecna/Uno (Jamie Campbell Bower), Eddie (Joseph Quinn) e Argyle (Eduardo Franco), il moderatore Patton Oswalt non ha potuto fare a meno di chiedere anticipazioni su cosa aspettarci dai prossimi, attesissimi episodi. Senza fare spoiler, ha domandato quali riferimenti della cultura pop o leggende horror sono previsti per il futuro dei ragazzi di Hawkins. Mentre il regista Shawn Levy si dice "paralizzato dalla paura" alla sola idea di spifferare troppo, Ross Duffer si è lasciato andare a una considerazione importante.

Stranger Things: un meme sulla serie targata Netflix

"La quinta stagione sarà il termine di tutto, quindi conterrà in sé un po' di tutte le precedenti. Mentre prima ogni stagione aveva qualcosa che la distingueva... la terza è stata il nostro blockbuster estivo con mostri giganti, la quarta l'horror psicologico. Penso che adesso torneremo un po' agli inizi, nell'atmosfera della prima", ha dichiarato al pubblico. "Anche se gli ultimi episodi saranno più allineati con la quarta stagione. Diciamo che la quinta sarà un po' di tutto".

"La quinta stagione avrà a cuore i personaggi", aggiunge Levy. "Anche se lo show è diventato così famoso e i personaggi così iconici, e c'è tanto del genere soprannaturale e anni '80, riguarda soprattutto le persone. Riguarda i personaggi", afferma il regista. "Le storie dei personaggi saranno trattate e curate perché sono loro la linfa vitale di Stranger Things".

E davvero di personaggi iconici la serie è riuscita a crearne, basti pensare a Eddie Munson, riuscito a guadagnarsi l'amore incondizionato del pubblico in pochissimi episodi, tanto da chiedersi se i creatori abbiano voluto ritentare la fortuna introducendone di nuovi nella quinta stagione.

Stranger Things: Sadie Sink nell'episodio Caro Billy

"Quando introduciamo un nuovo personaggio, ci assicuriamo che sia parte integrante della linea narrativa", aveva dichiarato Matt Duffer lo scorso agosto. "Così per questa stagione abbiamo pensato: 'Beh, abbiamo bisogno di un personaggio nello storyline che funzioni davvero, che dia il motore che serve' ed era Eddie. Ma siamo nervosi quando lo facciamo perché abbiamo un grande cast qui, e grandi attori, e ogni momento che dedichiamo a un nuovo personaggio lo stiamo sottraendo a loro, quindi siamo molto, molto cauti nel farlo".

Non ci resta che aspettare con trepidazione il primo episodio della quinta stagione, il cui titolo, The Crawl, è stato svelato al pubblico durante lo scorso 1 novembre in occasione dello Stranger Things Day e che darà il via a un finale che pare abbia lasciato in lacrime i produttori durante la riunione per il pitch con i fratelli Duffer e il team Netflix.