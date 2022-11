Stranger Things Day 2022: Netflix annuncia gli eventi del 6 novembre

Come celebrare l'anniversario della scomparsa di Will Byers nel sottosopra? Ecco i consigli di Netflix per trascorrere un felice Stranger Things Day 2022.

Netflix annunciato ufficialmente gli eventi dello Stranger Things Day 2022, quinta edizione dell'evento che celebra l'arrivo della popolare serie tv e che si terrà il 6 novembre, giorno in cui Will Byers viene intrappolato per la prima volta nel Sottosopra.

Netflix annuncia l'arrivo di eventi in persona e on line per permettere ai fan di commemorare adeguatamente la data. In arrivo watch parties, proiezioni cinematografiche degli episodi, merchandise, regali e molto altro. Il tutto al fine di solleticare gli appetiti in vista della quinta e ultima stagione, che approderà su Netflix prossimamente.

Stranger Things 4 Volume 2 sarà proiettato nei cinema per la prima volta in assoluto il 6 novembre. Ogni proiezione sarà accompagnata da omaggi, curiosità e altro. Le proiezioni si terranno a Los Angeles, New York, Miami, Atlanta, Houston, Dallas, Philadelphia, Chicago, Phoenix, San Francisco, Austin, Texas, Denver, Detroit, Cleveland, Washington, DC, Seattle, Las Vegas, Jacksonville, Florida e Toronto.

Stranger Things 5: Cosa dobbiamo aspettarci dalla prossima stagione?

Per coloro che sono più a proprio agio nel loro soggiorno, il 6 novembre porterà anche coinvolgenti watch party di Stranger Things nel videogioco online Roblox. I fan possono unirsi al gioco per guardare il primo episodio di Stranger Things con ospiti a sorpresa.

Lo store ufficiale di Stranger Things sarà rifornito di nuovi prodotti per l'occasione. Ci saranno negozi pop-up a Dallas, Miami e Parigi. The Stranger Things Experience arriverà ad Atlanta e Londra. Altri modi per festeggiare suggeriti da Netflix includono cosplay, creare fan art, mangiare pizza all'ananas, organizzare il proprio binge-watch-a-thon, imparare la canzone dei Metallica Master of Puppets con la chitarra elettrica, dar vita al proprio Hellfire Club e infine, ascoltare Running Up that HIll di Kate Bush "per la milionesima volta".