Stranger Things: il cast prova i giocattoli anni '80 italiani in un video di Netflix

I ragazzi del cast di Stranger Things alle prese con i giocattoli anni '80 italiani in un divertente video pubblicato da Netflix. Come se la saranno cavata con il Crystal Ball?

In un divertente video pubblicato da Netflix Gaten Matarazzo e Caleb McLaughlin, due dei ragazzi di Stranger Things si sono confrontati con i giocattoli anni '80 più in voga in Italia. Per quanto siano a loro agio con gli Eighties in una serie ambientata durante quel decennio, è divertente vederli alle prese con i giocattoli che facevano impazzire i bambini trent'anni fa (e in Italia, poi) quando loro non erano ancora nati (Gaten ha 16 anni, mentre Caleb ne ha 17).

Stranger Things 3, analisi del finale: come si prospetta il futuro per Hawkins?

Nel video, che si intitola Stranger Kids VS Vintage Toys, i due interpreti di Dustin e Lucas nella fortunata serie Netflix, si confrontano con i regoli colorati, con il famoso gioco Acchiappa il pesce (con due mini canne da pesca e uno stagno girevole con tanti pesciolini da acchiappare), il mitico Crystal Ball (l'unico che li sorprenderà davvero), il robot Emiglio e infine, con il Melody Pops, il lecca lecca che si poteva suonare come un flauto.

La terza stagione di Stranger Things si è confermata uno degli eventi seriali dell'anno e Netflix ha già confermato la quarta. Tra l'altro proprio Gaten Matarazzo e Caleb McLaughlin sono arrivati in Italia per partecipare alla promozione della serie e alla serata romana ispirata a Stranger Things. Tra i tormentoni (ri)lanciati da Stranger Things 3 e il grande affetto dei fan nei confronti dei giovani protagonisti, molti non vedono l'ora di vedere il quarto capitolo.