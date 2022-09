Stranger Things, la casa dei Byers in vendita per 300.000 dollari

Un'occasione da non perdere per i fan di Stranger Things e della famiglia Byers. Anche se forse, un po' costosa. La proprietà che è stata utilizzata come esterno della casa immaginaria della famiglia nella serie Netflix è in vendita a Fayetteville, in Georgia. Il ranch composto da tre camere da letto e due bagni è in vendita al prezzo di 300.000 dollari.

"Questa casa è stata presentata durante le prime stagioni dello show e rimane un punto focale nostalgico della serie", si legge nell'inserzione. Nonostante la sua posizione in una piccola città, la casa è già diventata un popolare luogo di pellegrinaggio per i fan di Stranger Things.

Stranger Things: una foto dei protagonisti della serie

L'annuncio riporta: "Da quando la serie è stata mandata in onda, i fan hanno viaggiato in lungo e in largo, quasi ogni giorno, solo per passare in macchina e fare una foto. Tanto che i proprietari hanno dovuto erigere una barricata nel vialetto e cartelli "Proprietà privata" solo per impedire alle persone di sconfinare, quindi è inutile dire che la casa riceve un sacco di attenzioni".

C'è un avviso per chiunque sia interessato alla proprietà, che si trova su 6 acri di terreno ed è commercializzato come il luogo "perfetto" per un Airbnb: l'inserzione chiede ai potenziali acquirenti di rispettare la casa e di rivolgersi agli agenti per programmare una visita. I possibili acquirenti sono anche incoraggiati a "non nutrire il Demogorgone".