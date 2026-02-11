Stranger Things: arriva su Netflix anche lo show teatrale The First Shadow

Lo spettacolo teatrale di Broadway, The First Shadow, è stato ampiamente apprezzato dal pubblico, così lo streamer ha deciso di filmarlo per distribuirlo sulla sua piattaforma digitale

Netflix filmerà questa settimana la produzione teatrale di Broadway Stranger Things: The First Shadow per una futura distribuzione in streaming.

Le riprese serviranno a portare il capitolo teatrale dell'universo di Stranger Things al pubblico dello streaming e cattureranno la compagnia originale di Broadway dello spettacolo nella sua forma attuale.

Stranger Things: The First Shadow, una foto del cast

Cos'è Stranger Things: The First Shadow?

Scritta da Kate Trefry e basata su una storia originale dei fratelli Duffer, Jack Thorne e Trefry, l'opera teatrale funge da prequel autonomo radicato nella mitologia della serie di successo.

Ambientata nel 1959 a Hawkins, nell'Indiana, la storia è incentrata sull'adolescente Henry Creel, la cui famiglia si trasferisce in cerca di un nuovo inizio. Mentre eventi inquietanti si susseguono nella città, Henry inizia a confrontarsi con la spaventosa possibilità di essere collegato all'oscurità che sta prendendo piede.

La produzione esplora le prime fasi della vita dei personaggi familiari ai fan della serie, gettando le basi che collegano direttamente agli eventi della serie televisiva, compresa la quinta e ultima stagione.

Quando arriverà su Netflix il prequel teatrale?

Per consentire le riprese, i produttori Netflix e Sonia Friedman Productions hanno cancellato gli spettacoli previsti dal 10 al 14 febbraio. Lo show riprenderà il suo normale programma il 15 febbraio. Attualmente, non è stata ancora fissata una data di uscita per la versione filmata.

Stranger Things 5: Jamie Campbell Bower nel ruolo di Henry Creel

Perché Netflix porta in streaming lo spettacolo di Broadway

Stranger Things: The First Shadow ha debuttato a Broadway il 22 aprile 2025 al Marquis Theatre, dopo il suo debutto nel West End nel dicembre 2023.

La produzione ha registrato un notevole aumento di interesse dopo l'uscita dell'ultima stagione di Stranger Things su Netflix, diventando uno degli spettacoli più redditizi di Broadway e registrando recentemente un incasso di circa 1,4 milioni di dollari. Da qui la decisione di allargare il suo pubblico anche allo streaming.

The First Shadow è canonico nella storia di Stranger Things?

Lo spettacolo teatrale che funge da prequel allo show Netflix è ufficialmente considerato canonico all'universo narrativo di Stranger Things, anche se non è parte della serie principale su Netflix.

La storia del prequel è nata in parallelo alla stesura della Stagione 5. La sceneggiatrice Kate Trefry ha anche lavorato a stretto contatto con i creatori della serie, i fratelli Duffer, per fare in modo che lo spettacolo si allineasse alla mitologia e alla continuity dello show.