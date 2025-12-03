Stranger Things 5, visualizzazioni record per il Volume 1: tutti i numeri del successo su Netflix

La serie dei fratelli Duffer riconquista il record di visualizzazioni per una premiere sulla piattaforma streaming che le era stato strappato dalla prima stagione di Mercoledì, ma Squid Game è ancora in vetta

Stranger Things 5 ha avuto un inizio strabiliante diventando la premiere più vista di sempre per una serie in lingua inglese su Netflix.

I primi quattro episodi, che hanno debuttato il 26 novembre, hanno catapultato l'ultima stagione del dramma soprannaturale dei fratelli Duffer al primo posto nella classifica settimanale con 59,6 milioni di visualizzazioni globali.

Questo risultato supera il record del miglior debutto detenuto in precedenza dalla prima stagione di Mercoledì, che aveva accumulato circa 56 milioni di visualizzazioni nei primi quattro giorni. La seconda stagione di Squid Game detiene ancora il record assoluto della premiere più vista con 68 milioni di visualizzazioni.

Winona Ryder in una scena di Stranger Things 5

Tutti i numeri di Stranger Things 5

Vale la pena notare che il Volume 1 della quinta stagione ha debuttato mercoledì sera, anziché giovedì a mezzanotte come gli altri show citati sopra, quindi ha avuto qualche ora in più per accumulare visualizzazioni.

È difficile dire quanto questo possa aver influito sul totale, anche se considerando che Stranger Things 5 e Mercoledì sono separati solo da pochi milioni di visualizzazioni, potrebbe aver fatto la differenza.

Oltre all'ultima stagione, tutte e quattro le stagioni precedenti di Stranger Things sono entrate nella Top 10 settimanale, una novità assoluta per Netflix. La prima stagione aveva debuttato al terzo posto (8,9 milioni di visualizzazioni), la quarta al quinto (6,1 milioni), la seconda al sesto (5,6 milioni) e la terza all'ottavo (4,6 milioni). Lo streamer afferma che, dal debutto della stagione 1 nel 2016, Stranger Things ha totalizzato 1,2 miliardi di visualizzazioni complessive.

Stranger Things 5: Noah Schnapp in una scena drammatica

Stranger Things 5 diventerà la serie Netflix più vista di sempre?

Questo debutto fa sì che la quinta stagione possa facilmente entrare nella lista dei contenuti più popolari di tutti i tempi della piattaforma. The Night Agent e Un inganno di troppo sono attualmente a pari merito con 98,2 milioni di visualizzazioni, rispettivamente al nono e al decimo posto.

Dato che alla fine del mese sono in arrivo quattro nuovi episodi, sembra lecito affermare che Stranger Things 5 supererà entrambi questi titoli e probabilmente anche tutta la seconda metà della Top 10 attuale. Mercoledì mantiene ancora il primo posto con 252 milioni di visualizzazioni, ottenute in una finestra di 91 giorni dalla sua uscita.