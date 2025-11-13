Stranger Things 5, Shawn Levy definisce il finale: "Un vero capolavoro, mi ha distrutto"

Stranger Things 5, in arrivo il 26 novembre, porta con sé il peso di chiudere una serie che ha segnato un'epoca dello streaming e Shawn Levy assicura che il finale non solo regge l'urto, ma supera ogni attesa.

Shawn Levy, produttore e regista di alcuni episodi di Stranger Things, anticipa che il finale della quinta stagione è un vero "capolavoro". I Fratelli Duffer, secondo il regista, hanno realizzato un episodio conclusivo potente, emotivo e perfettamente in linea con lo spirito della serie, destinato a chiudere Hawkins nel modo migliore.

Un finale definito "un capolavoro"

Shawn Levy non ha usato mezzi termini. In un'intervista esclusiva con Collider, il regista e produttore esecutivo ha raccontato di aver visto la versione definitiva dell'episodio conclusivo di Stranger Things 5, e la reazione è stata immediata: "Avendo visto la versione finale dell'episodio finale dell'ultima stagione di Stranger Things, è un capolavoro. I Duffer hanno centrato l'atterraggio. Un dieci su dieci perfetto... ed è profondamente soddisfacente e commovente. Devo dirlo, mi ha devastato."

Stranger Things: una foto dei protagonisti

Un'affermazione che pesa, soprattutto in un panorama televisivo dove molti finali hanno lasciato ferite aperte. Quando l'intervistatore cita Game of Thrones, Levy comprende perfettamente il riferimento e la paura dei fan: "I finali di serie che ci hanno deluso negli anni... sono dolori. Investi anni di vita in personaggi e storie e poi, se ti tradiscono nel tono o nello spirito, è una delusione amara che resta."

La preoccupazione degli spettatori nasce proprio da questo: la necessità di concludere un racconto corale, lungo quasi un decennio, senza perdere autenticità. Levy sottolinea come i Duffer Brothers parlino di "un atterraggio perfetto" fin dai primi episodi della prima stagione e di quanto abbiano sempre vissuto questo finale come un obiettivo non negoziabile: arrivare al punto esatto in cui i fan sentono che la storia doveva approdare.

Il regista celebra anche il fatto che l'ultimo episodio verrà proiettato in sala: "Quando è stato un finale di serie al cinema? È un evento raro e singolare, ma questo episodio se l'è guadagnato." Un gesto simbolico, quasi cinematografico, che restituisce grandezza all'addio di una serie che ha definito l'immaginario Netflix.

L'eredità che Stranger Things lascia ai suoi autori

La produzione della quinta stagione ha visto Levy impegnato anche su altri fronti, con le riprese di Deadpool & Wolverine che hanno rivoluzionato la sua solita collocazione nella stagione televisiva. Solitamente alla regia degli episodi 3 e 4, questa volta ha diretto il sesto e condiviso il settimo con i Duffer Brothers.

Stranger Things nella prima stagione

Una novità assoluta, nata da esigenze di calendario: "È diventato chiaro che loro non avevano tempo per farlo tutto, e nemmeno io. Così abbiamo deciso di condividere la regia... dopo dieci anni di fratellanza creativa, vedere i nostri nomi insieme lì sopra ci sembrava giusto."

Per Levy, Stranger Things non è solo un lavoro, ma un'esperienza trasformativa. Pur essendo produttore da anni, ammette che la serie gli ha rivelato un lato nuovo della regia, aprendogli porte inaspettate: "Non avevo mai fatto genere, né qualcosa di ispirato all'horror... e mi ha rivelato muscoli narrativi che non sapevo di avere." Un percorso che lo ha portato fino al suo attuale lavoro su Star Wars: Starfighter, tracciando una linea diretta da Hawkins alla galassia lontana.

La quinta stagione di Stranger Things chiuderà un ciclo narrativo che ha attraversato l'adolescenza dei personaggi e l'evoluzione di una piattaforma. I primi quattro episodi usciranno il 26 novembre, gli altri tre arriveranno il 25 dicembre, mentre il finale - un episodio di quasi due ore - debutterà il 31 dicembre, sia in alcune sale selezionate che su Netflix.