Stranger Things 5, Sadie Sink anticipa il destino di Max: "Adorano vedermi correre"

Sadie Sink "si sbottona" anticipando qualche dettaglio sulla sorte della sua Max in Stranger Things 5. L'attrice, attualmente impegnata con i colleghi, nelle riprese degli ultimi episodi della serie Netflix fa il punto della situazione dopo la tragica sorte toccata a Max nel finale della quarta stagione.

L'ultimo episodio si chiude infatti con un'addolorata Max che finisce in coma dopo uno scontro con Vecna (Jamie Campbell Bower) - che riesce brevemente a ucciderla prima che Undici (Millie Bobby Brown) le faccia ripartire il cuore - nel Sottosopra. Non è chiaro quando e se Max si sveglierà, ma Sadie Sink è stata richiamata sul set di Atlanta, dove la produzione è in corso. È questa la prova che Max uscirà coma?

"Amano farmi correre", ha dichiarato Sadie Sink in modo criptico a Variety quando gli è stato chiesto del suo destino. Correre a Hawkins o nel sottosopra? Ma l'attrice non si lascia corrompere e chiosa: "Questo è tutto quello che dirò."

Max in una celebre scena della quarta stagione

Max si salverà?

Bocche cucite anche da parte dei creatori di Stranger Things, i fratelli Matt e Ross Duffer, che restano vaghi sulla direzione che intraprenderà la quinta e ultima stagione. Matt si lascia però sfuggire che "Max avrà un ruolo nella quinta stagione, ma non vi sveleremo come ciò sia possibile perché è in coma".

Dopo aver elogiando le qualità recitative di Sadie Sink, Matt Duffer: "Penso che sia diventata più sicura come attrice e nelle sue scelte. L'altro giorno abbiamo girato una scena con lei che è stata assolutamente straziante. Non so come ci riesce".

L'epoca post-Stranger Things? È già arrivata, e Netflix deve farsi trovare pronta

La quinta e ultima stagione di Stranger Things seguirà gli eroi di Hawkins mentre si scontrano con Vecna, che è riuscita ad aprire i quattro cancelli che separano tra il Sottosopra dalla sonnolenta cittadina nel finale della quarta stagione. Sebbene gravemente ferito da Nancy (Natalia Dyer) e soci, il finale ha chiarito che il mostro è ancora vivo e in libertà.

La quinta stagione di Stranger Things arriverà su Netflix nel 2025.