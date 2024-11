Stranger Things 5: un post sui social anticipa il ritorno di un personaggio morto?

Un post condiviso sui social sembra anticipare un ritorno un po' a sorpresa nel cast di Stranger Things 5.

Per ora, tuttavia, non c'è alcuna conferma da parte del team della serie Netflix creata dai fratelli Duffer. Non proseguite, in ogni caso, con la lettura se non volete possibili anticipazioni riguardanti l'ultima stagione dello show.

Un ritorno in Stranger Things 5?

A scatenare i commenti dei fan di Stranger Things è stato un breve video pubblicato da Matthew Modine, l'interprete del Dottor Martin Brenner/Papa nella serie. Nella stagione 4 il personaggio sembra perdere la vita nel deserto del Nevada. L'attore, tuttavia, ha pubblicato su Instagram un breve video, comunque non recente, accompagnato da alcuni hashtag come #strangerthings5 e #indestructible che sembrano suggerire un suo coinvolgimento nell'ultima stagione dello show.

Il destino di Brenner

In precedenza Modine aveva dichiarato che non aveva intenzione di confermare la morte del suo personaggio spiegando: "Non voglio che sia morto".

Matthew, alimentando le speranze dei tanti fan dello show prodotto per Netflix, aveva aggiunto: "Tre cose sono curiose per me: come è sopravvissuto al Demogorgone? Come è sopravvissuto a Uno? E quando Undici prova a usare il suo potere contro il Dottor Brenner dopo aver fatto saltare tre guardie in aria, lui la affronta senza battere ciglio e dice: 'Non pensavi che sarebbe stato così facile, vero?'. Non poteva usarlo contro di lui. C'è qualcosa in più su Brenner rispetto a quello che si vede?".

I fratelli Duffer, tuttavia, durante un episodio del popolare podcast Happy, Sad, Confused, hanno confermato la morte del personaggio. Questo non esclude, in ogni caso, un possibile ritorno in alcuni flashback.