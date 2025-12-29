Stranger Things 5, perché il look di Vecna è così diverso nella stagione finale? Ecco cosa è cambiato

I fan di Stranger Things avranno notato che nella quinta e ultima stagione della serie, Vecna ha un aspetto decisamente più possente rispetto alla sua versione della stagione 4. Il villain somiglia sempre di più ad un albero nodoso e imponente.

Il cambiamento di look rispetto al precedente ciclo di episodi è evidente: Vecna in Stranger Things 4 sembrava un essere sfigurato in carne ed ossa. Qualcosa è naturalmente cambiato e l'ha spiegato bene Barrie Gower, responsabile del reparto effetti e trucco di Stranger Things.

Il cambiamento di Vecna in Stranger Things 5

"[Vecna] si è evoluto al punto che il suo corpo era composto solo da queste liane mutate e simili, piuttosto che da una forma umana al 100%" ha detto Gower "Voleva anche la possibilità di poter vedere attraverso il suo corpo, attraverso queste masse cavernose e i buchi nel corpo, nelle braccia e così via, cosa che sarebbe stata impossibile da realizzare in modo pratico".

Noah Schnapp e Jamie Campbell Bower in una scena di Stranger Things 5

In sostanza, più CGI e meno effetti pratici: tant'è che Jamie Campbell Bower per la preparazione del trucco in Stranger Things 4 trascorreva circa sette ore al giorno sulla sedia mentre per la stagione 5 l'applicazione delle protesi ha richiesto soltanto tre ore circa.

Vecna si è ricaricato

A livello narrativo, il cambiamento dell'aspetto di Vecna l'ha spiegato il co-creatore della serie Matt Duffer: dopo essere stato crivellato di colpi al termine della stagione 4, Vecna ha dovuto riorganizzarsi e diventare ancora più forte per tornare più minaccioso di prima.

"Ha più o meno ricostruito il suo corpo in qualcosa di più forte e, speriamo, più interessante" ha dichiarato "Ma è stata una sfida perché volevamo anche che il nuovo design riflettesse il fatto che fosse stato ferito. Per questo alla fine abbiamo dovuto puntare completamente sulla CGI, perché si vedono buchi in tutto il suo corpo".

L'ultima puntata della stagione finale di Stranger Things sarà disponibile su Netflix dalle 02.00 del mattino del 1° gennaio 2026.