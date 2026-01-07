Stranger Things 5, esiste davvero un nono episodio? Arriva la risposta secca di Netflix

Mentre continuano a circolare voci di un possibile finale segreto in arrivo sulla piattaforma, gli account ufficiali hanno provveduto a chiarire che l'intera serie è disponibile in streaming adesso

Durante la vigilia di Capodanno è stato distribuito in streaming l'ultimo episodio di Stranger Things, ma dopo la visione i fan hanno espresso dubbi sul fatto che il finale fosse davvero completo.

I fan di Stranger Things hanno quindi condiviso una teoria chiamata Conformity Gate, secondo la quale gli eventi del finale in realtà non sono mai accaduti.

Secondo la teoria Conformity Gate, il finale della serie Stranger Things era un episodio falso con il finale dei personaggi che era un'illusione, e il finale "reale" sarà rivelato in un nono episodio segreto che andrà in onda mercoledì 7 gennaio, ovvero oggi.

Stranger Things 5: Jamie Campbell Bower nel ruolo di Henry Creel

Netflix risponde alle teorie dei fan della serie

A questo punto, sono intervenuti gli account ufficiali della serie, sponsorizzati dalla stessa piattaforma, che hanno rilanciato il finale affermando che "tutti gli episodi di Stranger Things sono ora disponibili in streaming", smentendo che ci sia un nono episodio in arrivo a breve.

Noah Schnapp ha anche discusso con PEOPLE della fine della serie, insistendo sul fatto che tutti i nodi fossero stati sciolti, compresa la cotta di lunga data del suo personaggio per il suo migliore amico Mike (Finn Wolfhard).

"Ho avuto la sensazione che [nell'episodio 7] ci fosse qualcosa di non detto. Ne ho parlato con i Duffer, che hanno inserito nel finale una scena che in origine non c'era, per chiudere adeguatamente quella storia", ha dichiarato l'attore.

Stranger Things: un'immagine di Finn Wolfhard nell'episodio finale

L'ultima conversazione tra Will e Mike

Alla fine i due hanno deciso di rimanere migliori amici. "Se qualcosa non funziona, o se qualcosa non va bene, puoi parlarne con loro e loro ti aiuteranno", ha detto Schnapp riferendosi ai Duffer.

La conversazione finale tra Mike e Will ha lasciato una sensazione di "completa chiusura e soddisfazione", ha aggiunto l'attore. "Penso che i fan saranno contenti". Su queste pagine potete leggere la nostra recensione del finale di Stranger Things.