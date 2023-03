Stranger Things 5: David Harbour rivela quando inizieranno le riprese

David Harbour ha aggiornato i fan sugli sviluppi della quinta e ultima stagione di Stranger Things, svelando la data di inizio riprese. Gli ultimi episodi entreranno in lavorazione a giugno. Harbour, che interpreta il detective Jim Hopper nella serie Netflix, ha fatto l'annuncio al Middle East Film & Comic Con di Abu Dhabi questo fine settimana.

Stranger Things 4: un'immagine dai nuovi episodi

L'attore non ha nascosto i suoi sentimenti riguardo alla conclusione della serie, definendo la sensazione "dolceamara", ma l'attore ha anche ammesso di sentire che è giunto il momento di porre la parola fine. Ecco cosa ha detto Harbour sull'inizio delle riprese e su cosa aspettarsi da Hopper nell'ultima stagione di Stranger Things:

Stranger Things 5: Cosa dobbiamo aspettarci dalla prossima stagione?

"Stiamo per girare la quinta stagione. Ho ancora un paio di mesi per allenarmi. Cominceremo a girare a giugno e sarà l'ultima stagione. Mi sono allenato molto per la quarta stagione. Hopper si trovava in una posizione difficile, bloccato nella prigione russa. Si trattava di renderlo un uomo, doveva perdere una parte di se stesso fisicamente, mentalmente ed emotivamente. Ma ora è tornato in città, è tornato in America dove hanno i cheeseburger, così sarà ben nutrito."

David Harbour non si è lasciato sfuggire alcun dettaglio sulla quinta stagione, confermando solo il ritorno di Hopper a casa. Come l'attore ha ricordato, il suo personaggio ha trascorso la maggior parte della quarta stagione in una prigione russa. La reunion con Joyce (Winona Ryder) e con Undici (Millie Bobby Brown) ha dato vista a un emozionante climax.