Stranger Things ha potuto proporre un solo attore per gli Emmy di quest'anno: ecco perché

A causa di un cavillo con le regole vigenti degli Emmy Awards, per quanto riguarda la partecipazione di Stranger Things, Netflix ha potuto proporre il solo Dacre Montgomery per le candidature della prossima edizione.

La quarta stagione di Stranger Things è stata divisa in due parti. Il Vol. 1, composto da sette episodi, è uscito il 27 maggio 2022 e ha concorso agli Emmy 2022, dove ha ottenuto 13 nomination e ne ha vinte cinque: per il coordinamento degli stunt, il montaggio del suono, il missaggio del suono, il trucco e la supervisione musicale.

Dall'inizio del periodo di eleggibilità di quest'anno (che è iniziato il 1° giugno 2022), Netflix ha diffuso le puntate del Vol. 2, che presentano due episodi epici con una durata complessiva di quasi quattro ore.

In base alle nuove regole, questi episodi sono considerati troppo pochi ai fini dell'ammissibilità ai premi, il che impedisce allo show di candidarsi per la categoria delle serie drammatiche (che ne richiede un minimo di sei), né per le categorie attoriali delle serie principali, dove le star Millie Bobby Brown e David Harbour hanno ottenuto riconoscimenti per le stagioni precedenti.

Nonostante il secondo volume abbia visto la grande prova di Sadie Sink nel ruolo di Max Mayfield o di Joseph Quinn nel ruolo di Eddie Munson, l'unico attore di Stranger Things eleggibile agli Emmy quest'anno è Dacre Montgomery, come guest star in una serie drammatica.

Montgomery ha interpretato il fratellastro defunto di Max, Billy. Nonostante sia stato ucciso dal Mind Flayer nella terza stagione, il personaggio appare nel finale "The Piggyback" quando Vecna (Jamie Campbell Bower) fa entrare Max in trance e il fratello defunto appare in una visione per incolparla della sua morte.