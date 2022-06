Stranger Things 4: Stephen King loda la nuova stagione, ma ha anche una grande critica

Stephen King ha amato Stranger Things 4 e ha particolarmente apprezzato l'omaggio al suo Carrie durante la scena con i pattini nell'episodio 2, La maledizione di Vecna, ma non ha risparmiato una grande critica alla serie e alla scelta di non pubblicare gli ultimi due episodi fino al 1 luglio.

"La nuova stagione di Stranger Things è davvero fantastica, buona o addirittura migliore delle tre precedenti. C'è anche un omaggio a CARRIE. Ma è la stagione intera o è un'altra di quelle che sono divise in due parti? Questa scelta zoppica" scrive il Re del brivido in un post su Twitter.

Gli sceneggiatori della popolare serie si sono affrettati a rassicurare "lo zio Stevie" sul fatto che stanno lavorando il più velocemente possibile:

Come rivela la nostra recensione di Stranger Things 4, sono passati sei mesi dalla battaglia di Starcourt, che ha portato terrore e distruzione ad Hawkins. Lottando con le conseguenze di quanto accaduto, il gruppo di amici viene separato per la prima volta e si trova costretto ad affrontare le complessità del liceo. In questo delicato momento, una nuova e terrificante minaccia soprannaturale emerge presentando un macabro mistero che, se risolto, potrebbe finalmente porre fine agli orrori del Sottosopra.

I primi sette episodi della quarta stagione di Stranger Things sono attualmente in streaming su Netflix e hanno punteggi corrispondenti al 91% su Rotten Tomatoes da parte della critica e del pubblico.

Gli ultimi due episodi della stagione - con una durata complessiva di quasi quattro ore - arriveranno sul piccolo schermo il 1° luglio.