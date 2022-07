Stranger Things 4, il team dei sottotitoli ammette: "Abbiamo trollato i fan con descrizioni disgustose"

Chi ha guardato Stranger Things 4 con i sottotitoli, avrà notato un uso audace di questo strumento nel descrivere la musica di sottofondo come "epica" o dettagliando i movimenti "umidi" dei tentacoli. Il team dei sottotitoli della serie Netflix ha ammesso di aver trollato gli spettatori con descrizioni disgustose e colorite dei momenti clou dello show.

Stranger Things: Sadie Sink nell'episodio Caro Billy

In una nuova intervista con Vulture, le menti dietro i sottotitoli di Stranger Things hanno svelato il processo con cui hanno creato queste colorite descrizioni che non sono certo passate inosservate. L'autore dei sottotitoli della serie, che ha scelto di essere identificato solo come "Jeff", e l'editor dei sottotitoli Karli Witkowska hanno parlato della creatività che serve per creare didascalie deliziosamente disgustose e del perché sono una parte essenziale per rendere lo show accessibile.

Alla domanda sul suo uso di espressioni come "tentacoli che ondeggiano in modo umido", Jeff ha ammesso: "Stavo trollando il pubblico. volevo generare intenzionalmente il disgusto. Negli ultimi due anni, ho guardato i flussi ASMR per capire quali parole suscitano quel tipo di risposta nelle persone, quindi le prenderò e le metterò nella mia banca delle parole".

karli Witkowska specifica che la confusione degli spettatori sui sottotitoli creativi deriva da una mancanza di comprensione dello scopo a cui i sottotitoli dovrebbero servire:

"Dovrebbe essere una situazione scomoda, ed è per questo che è stata usata nello show. Quello che ho notato in rete sono le persone che non capiscono davvero che i sottotitoli sono per non udenti e con problemi di udito. Ho letto un sacco di commenti in cui si chiedono 'Perché i sottotitoli sono così eccessivamente descrittivi? Non abbiamo bisogno di questi.' E so che non è così, ma non eri il pubblico principale per i sottotitoli fin dall'inizio."

Stranger Things 4: il finale di stagione è una grande presa in giro da parte dei Duffer Brothers?

Sia Jeff che Witkowska erano fermamente convinti che l'obiettivo di un buon sottotitolaggio non fosse semplicemente quello di trascrivere il dialogo. Il loro compito è garantire che le persone sorde possano vivere la serie nello stesso modo in cui tutti gli altri possono farlo, e questo include non limitarsi alle semplici battute pronunciate dai personaggi:

"Quando si tratta di una serie come Stranger Things in cui ci sono momenti divertenti e ottimisti come quando stanno viaggiando a bordo del furgone della pizza, e poi all'improvviso succede qualcosa di completamente diverso, è nostro compito far sì che la comunità dei non udenti riesca a capire quel completo cambiamento di atmosfera e tono. Se non accade, non stiamo facendo il nostro lavoro correttamente."