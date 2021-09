Stranger Things 4: riprese finite, in arrivo un nuovo teaser per la serie Netflix

Come riportato da Comic Book, Noah Schnapp ha confermato la fine delle riprese di Stranger Things 4 e ha dichiarato che presto uscirà un nuovo teaser trailer dello show targato Netflix.

Le riprese della quarta stagione di Stranger Things sono appena terminate e i fan possono iniziare ad attendere con ansia un nuovo teaser trailer che sarà distribuito tra poco. Sono queste le verità esclusive rivelate da Noah Schnapp - volto di Will Byers - in occasione della sua chiacchierata con l'utente YouTube oh so isabella. L'attore ha raccontato: "Abbiamo concluso le riprese la settimana scorsa. Abbiamo finito, abbiamo girato tutto e, adesso, stanno montando un nuovo teaser trailer".

Inizialmente, le riprese della quarta stagione di Stranger Things si sarebbero dovute tenere tra gennaio e agosto 2020 ma l'irrompere della pandemia da Covid ha provocato uno slittamento nel piano di lavorazione della serie, le cui riprese sono state interrotte a marzo per riprendere a settembre. Ovviamente, a slittare è stata anche la distribuzione dello show su Netflix. L'ultimo teaser trailer di Stranger Things 4 è stato distribuito lo scorso agosto e ha svelato la data di uscita del progetto su Netflix.

La prima stagione di Stranger Things è stata distribuita il 15 luglio 2016; la seconda, invece, è arrivata sui piccoli schermi dei nostri PC il 27 ottobre 2017; la terza è stata distribuita il 4 luglio 2019 e, infine, Stranger Things 4 sarà distribuita nel corso del 2022. Ipotesi? Arriverà su Netflix in piena estate o in autunno?