Stranger Things 4: il New Mexico è la nuova location

Le riprese della quarta stagione di Stranger Things sono attualmente in corso in New Mexico, nuova location della serie Netflix. Secondo Deadline, una significativa porzione della quarta stagione verrà girata nell'area di Albuquerque dove si trovano gli ABQ Studios, acquisiti da Netflix nel 2018. Cambiamento radicale rispetto alle prime tre stagioni, girate interamente negli studi di Atlanta.

Stranger Things: Caleb McLaughlin, Sadie Sink, Noah Schnapp, Gaten Matarazzo in una scena della terza stagione

Come hanno dichiarato i produttori: "La quarta stagione sarà più maestosa e più intricata che mai. Così per la prima volta lo show viaggerà fuori da Atlanta."

Pare che Netflix abbia fatto un investimento di 30 milioni due anni fa per acquistare gli studios in New Mexico, favorita dallo stesso stato che ha foraggiato la piattaforma streaming con 10 milioni per aiutare a creare nuovi posti di lavoro nell'area. La città di Albuquerque ha aggiunto altri 4,5 milioni.

Dopo la notizia del ritorno di Jim Hopper, confermata dal suo interprete David Harbour, nuovi video rubati sul set hanno confermato il ritorno di altri personaggi.

Al momento Netflix non ha annunciato quando la quarta stagione di Stranger Things arriverà sulla piattaforma streaming, ma al momento sono disponibili le prime tre stagioni.