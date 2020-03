Stranger Things 4: video di Netflix conferma altri ritorni nel cast

Netflix ha diffuso un nuovo video dal dietro le quinte di Stranger Things 4 confermando due ritorni nel cast: Brett Gelman e Priah Ferguson si uniranno ancora una volta ai protagonisti che fanno compagnia all'affezionato pubblico da oltre 3 anni.

Dopo aver annunciato l'inizio ufficiale delle riprese della stagione 4 di Stranger Things, Netflix ci porta, dunque, a curiosare dietro le quinte grazie all'occhio attento di Finn Wolfhard, autore del video. Scopriamo così che Brett Gelman riprenderà i panni del giornalista Murray Baumann ma che, soprattutto, a gran richiesta tornerà anche la piccola Priah Ferguson nel ruolo della spumeggiante Erica Sinclair.

Nella clip vengono inoltre inquadrati tutti i protagonisti della serie, dai più giovani come Millie Bobby Brown (Eleven), Gaten Matarazzo (Dustin), Caleb McLaughlin (Lucas), Noah Schnapp (Will) e Sadie Sink (Max), ai più grandi Natalia Dyer (Nancy), Charlie Heaton (Jonathan) e Joe Keery (Steve), fino ad arrivare agli adulti come Cara Buono (Karen), Winona Ryder (Joyce) e ai due "special guest": i registi e creatori dello show, i fratelli Duffer. E non manca neppure lui, David Harbour, che, come annunciato dal teaser diffuso in precedenza, tornerà nei panni dello sceriffo Jim Hopper, ma dalla Siberia con amore.