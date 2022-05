Stranger Things 4: Netflix aggiunge un avviso sui contenuti dopo la sparatoria in Texas

Dopo il massacro in una scuola elementare di Uvalde, in Texas, Netflix ha aggiunto un avviso sui contenuti di Stranger Things 4, da oggi sulla piattaforma streaming.

Nel cartello che introduce la serie si legge: "Abbiamo girato questa stagione di Stranger Things un anno fa. Ma data la recente tragica sparatoria in una scuola del Texas, gli spettatori potrebbero trovare angosciante la scena di apertura dell'episodio 1. Siamo profondamente rattristati da questa violenza indicibile e il nostro cuore è rivolto a ogni famiglia che piange una persona cara".

Il cartello appare prima del riepilogo della stagione 3 che viene riprodotto automaticamente all'inizio della stagione 4, episodio 1 solo per gli spettatori negli Stati Uniti.

Netflix ha anche modificato la descrizione dell'episodio 1 includendo la scritta: "Attenzione: contiene violenza grafica che coinvolge bambini" e ha anche aggiunto "immagini inquietanti" agli avvisi di valutazione dello show.

Inoltre, il video originale dei primi otto minuti della premiere della quarta stagione, che conteneva immagini di bambini morti, è stato rimosso dalla pagina YouTube di Stranger Things dopo la sparatoria. Il video ora non è disponibile e la clip è contrassegnata come "privata".

Come rivela la nostra recensione di Stranger Things 4, sono passati sei mesi dalla battaglia di Starcourt, che ha portato terrore e distruzione ad Hawkins. Lottando con le conseguenze di quanto accaduto, il gruppo di amici viene separato per la prima volta e si trova costretto ad affrontare le complessità del liceo. In questo delicato momento, una nuova e terrificante minaccia soprannaturale emerge presentando un macabro mistero che, se risolto, potrebbe finalmente porre fine agli orrori del Sottosopra.