Stranger Things 4: Jim Hopper è vivo

Netflix ha appena mostrato un nuovo teaser di Stranger Things 4, e grazie alle immagini che abbiamo visto, abbiamo una certezza: Jim Hopper è vivo.

Nell'ultimo episodio della terza stagione di Stranger Things i fan hanno assistito al momento in cui Joyce ha chiuso l'accesso al Sottosopra grazie al sacrificio di Hopper. Negli ultimi minuti si era però spostata l'attenzione su una prigione in Russia, mostrando due guardie mentre parlavano di un "americano", senza rivelarne l'identità. Il ritorno di David Harbour non è mai stato realmente un gran segreto, ma dal titolo della clip si può intuire che l'uomo intrappolato in Russia è proprio lui!

Stranger Things: una scena della terza stagione con Sadie Sink e Millie Bobby Brown

Nel teaser di Stranger Things 4 vediamo infatti Hopper, prigioniero in un campo di lavoro nella Kamchatka due creatori: già lo scorso ottobre gli attentissimi fan della serie avevano trovato in alcune foto dal set della Georgia, dove piccole parti della quarta stagione di Stranger Things forse sono state girate, il furgone di Hopper. Inoltre il primissimo teaser della quarta stagione, uscito ormai il primo ottobre 2019, aveva fatto discutere gli appassionati della serie Netflix: molti erano convinti che Hopper fosse rimasto intrappolato nel Sottosopra e le parole "Non siamo più a Hawkins" che comparivano nel video promozionale sono state interpretate come una conferma di questa teoria. Ovviamente ora sappiamo che c'è la Russia di mezzo e che quindi, anche se fuoristrada, i fan di Stranger Things hanno sempre avuto ragione.

L'unica certezza che abbiamo è che la serie cult non continuerà a struggere l'attesa dei fan per sempre, visto che i Duffer Brothers hanno intenzione di chiudere la serie senza andare avanti all'infinito, come altre serie meno fortunate. In un'intervista lo scorso anno, proprio David Harbour ha commentato: "Non avremo un finale aperto come The Walking Dead. Tutti i personaggi avranno la loro fine. Daremo al pubblico ciò che vuole e poi ce ne andremo prima di non essere più i benvenuti." La quarta stagione sarà l'ultima? Lo scopriremo molto presto.