Stranger Things 4: Netflix annuncia l'inizio delle riprese con un teaser

Netflix ha appena annunciato l'inizio delle riprese per Stranger Things 4 con un teaser portatore di una lieta novella: David Harbour tornerà nel ruolo di Jim Hopper.

Non che il ritorno di David Harbour fosse ormai un gran segreto, ma è il titolo stesso della clip - Dalla Russia con amore... - a farci subito capire che in effetti, chiuso in un carcere russo alla fine della stagione 3, lo sceriffo Jim Hopper non poteva essere morto. E infatti eccolo qui, progioniero in un campo di lavoro nella Kamchatka. La stagione 4 di Stranger Things sarà a questo punto un viaggio tra Stati Uniti e Russia per riportare lo sceriffo a casa?

I due creatori, i Duffer Brothers, hanno dichiarato in merito: "Siamo entusiasti di poter ufficialmente confermare che le riprese della quarta stagione di Stranger Things sono attualmente in corso - e ancora più felici di annunciare il ritorno di Hopper! Anche se forse questa non è proprio una buona notizia per il nostro "Americano", che al momento è imprigionato lontano da casa nelle nevose terre desolate di Kamchatka, dove affronterà pericolosi esseri umani... e molto altro. Nel frattempo, negli Stati Uniti, segreti sepolti da tempo iniziano a salire in superficie, collegando ogni cosa... La quarta stagione sarà la più grande e la più terrificante fino ad ora, non vediamo l'ora che tutti possano vederla. Nel frattempo - pregate per il nostro Americano".