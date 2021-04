Stranger Things 4, Finn Wolfhard: "La nuova stagione arriverà nel 2022" (VIDEO)

Finn Wolfhard, che interpreta Mike in Stranger Things, ha rivelato che la tanto attesa stagione 4 potrebbe arrivare nel 2022 e non quest'anno come molti fan speravano.

I fan di Stranger Things sono in trepida attesa per la stagione 4 dello show Netflix ma Finn Wolfhard, che nella serie interpreta Mike, ha lasciato intendere che i nuovi episodi non saranno disponibili prima del 2022.

Come si vede nel video pubblicato da Stranger Things Spoiler, Finn Wolfhard, uno dei protagonisti chiave dello show, ha detto che la quarta stagione di Stranger Things arriverà il prossimo anno e non nel 2021 come molti speravano accadesse.

Il video è stato realizzato per rispondere ad alcune domande dei fan sul sito Fanmio, un progetto che offre agli utenti l'opportunità di fare incontri faccia a faccia con i propri attori preferiti. Oltre a precisare che sarà una delle stagioni più terrificanti di Stranger Things, il giovane attore ha quindi svelato che dovremo aspettare ancora un po' per vedere i nuovi episodi.

Stranger Things è stato uno dei progetti più penalizzati dalla pandemia di Covid-19, in quanto è stato messo in pausa nel 2020 e, nonostante siano ricominciate poi le riprese, ci sono stati numerosi ritardi sulla tabella di marcia, per cui ci sta che la nuova stagione arrivi l'anno prossimo.

Stranger Things è uscita per la prima volta nel luglio 2016 ed ha all'attivo tre stagioni. Nel cast troviamo Winona Ryder, David Harbour, Finn Wolfhard, Millie Bobby Brown, Gaten Matarazzo, Caleb McLaughlin, Noah Schnapp, Natalia Dyer, Charlie Heaton e Cara Buono.