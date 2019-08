Stranger Things 4: Eleven sarà la villain, secondo una nuova teoria

Stranger Things 4 potrebbe avere una villain inaspettata: Eleven, almeno secondo alcuni fan che hanno condiviso le proprie teorie online.

La serie Netflix creata dai fratelli Duffer potrebbe infatti avere una svolta oscura anticipata da una scena mostrata nella terza stagione.

In uno degli episodi di Stranger Things arrivati sulla piattaforma di streaming a luglio - di cui potete leggere la nostra recensione di Stranger Things 3 - si vede infatti Eleven, il personaggio interpretato da Millie Bobby Brown, alle prese con le conseguenze del morso del mostro. Aver rimosso la creatura entrata nel suo corpo potrebbe forse non aver evitato ogni possibile rischio.

I fratelli Ross e Matt Duffer, parlando di Stranger Things 4, avevano dichiarato che saranno molto diverse rispetto al passato: "Non vogliamo limitarci, quindi cerchiamo di parlare in anticipo con gli autori semplicemente per assicurarci che stiamo orientandoci verso la giusta direzione. Non sappiamo molto, ma abbiamo un'idea generale. Alla fine della seconda stagione sapevamo ciò che sarebbe accaduto a Billy. Sapevamo che sarebbero entrati in scena i russi. Non sapevamo niente del negozio e altre cose, ma avevamo un'idea vaga. Si tratta più o meno della nostra situazione per quanto riguarda la quarta stagione".

Ross Duffer aveva proseguito spiegando: "Siamo piuttosto entusiasti all'idea di quale potrebbe essere potenzialmente la direzione della stagione. Sarà davvero diversa. Ma credo che sia la cosa giusta da fare e sarà eccitante".

Matt Duffer aveva quindi concluso: "Penso che la cosa più importante che accadrà è che la serie si aprirà un po', ma non necessariamente per quanto riguarda la portata, o per gli effetti speciali, ma per quanto riguarda le parti della trama al di fuori della città di Hawkins".