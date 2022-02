Stranger Things 4: il cartellone pubblicitario di Netflix alimenta le speculazioni dei fan

Un cartellone pubblicitario di Netflix dedicato con un messaggio sottosopra scatena la fantasia dei fan in attesa dell'arrivo di Stranger Things 4.

Netflix anticipa l'arrivo della quarta stagione di Stranger Things con un nuovo cartellone pubblicitario che ha subito scatenato le elucubrazioni dei fan della serie. Il cartellone riporta la scritta "Every Ending Has A Beginning" coi caratteri capovolti in stile sottosopra.

Ovviamente è passato molto tempo, e così tanti eventi cruciali, da quando la terza stagione di Stranger Things si è conclusa nell'estate del 2019. Quell'intervallo di tempo non solo ha visto il mondo cambiare drasticamente, ma anche il giovane cast di Stranger Things è cresciuto e cambiato abbastanza radicalmente.

"Siamo tutti cresciuti e diventati un po' più grandi, non siamo più ragazzini, tutti noi siamo giovani adulti. I Duffer Brothers, creatori dello show, ci hanno permesso di entrare in un territorio più spaventoso e violento a ogni stagione. Ma questa stagione sarà la più oscura", ha dichiarato a ScreenRant la star di Stranger Things Finn Wolfhard. "È strano, perché amplificano tutto a ogni stagione. E quindi questa sarà la stagione più divertente. Ha una delle trame più divertenti, quasi comiche. E poi c'è un'altra trama che è completa, quella horror. Ma non fantascientifica, sarà orrore puro. È davvero spaventoso e sono entusiasta che le persone lo vedano".

Stranger Things: Caleb McLaughlin, Finn Wolfhard, Noah Schnapp in una scena della terza stagione

Secondo il produttore della serie Shawn Levy, tuttavia, l'attesa per la stagione 4 sarebbe stata lunga anche senza emergenza sanitaria:

"Siamo in ritardo, io e i Duffer vogliamo condividere la stagione 4 con il mondo tanto quanto il mondo lo vuole. Le riprese stanno richiedendo più tempo e questo lo sapevamo molto prima che esplodesse l'emergenza sanitaria. La stagione 4 è stata costruita per essere di gran lunga la stagione più ambiziosa, cinematografica, tentacolare ed epica che abbiamo mai fatto. Quindi la sua complessità, anche prima che avessimo nuovi ostacoli, avrebbe richiesto molto tempo, ma vi garantisco che vale davvero la pena aspettare".

La quarta stagione di Stranger Things sarà presentata in anteprima su Netflix nei prossimi mesi.