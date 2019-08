Stranger Things 3: ecco come la sessualità di Robin ha ridefinito le regole dell'amore in tv

La sessualità di Robin - personaggio interpretato da Maya Hawke - in Stranger Things 3 ha ridefinito le regole dell'amore in tv.

Stranger Things: Maya Hawke, Gaten Matarazzo e Joe Keery in una scena della terza stagione

Per tutta la terza stagione di Stranger Things, i fan hanno tifato per Robin e Steve. Il sogno di molti era quello di vederli diventare una coppia. Le cose, però, sono andate in modo diverso dopo la rivelazione di Robin.

Se non avete ultimato la visione di Stranger Things e non volete spoiler , non proseguite con la lettura!

Secondo l'attrice Maya Hawke in un primo tempo la confessione di Robin non era in sceneggiatura: "Per tutta la durata delle riprese abbiamo sentito che lei e Steve potevano mettersi insieme, e pii scopriamo che la realtà è un'altra e che lei è gay. Anche se io torno indietro e riguardo i primi episodi, mi sembra che la decisione più naturale sarebbe quella di vederli insieme."

Il pubblico televisivo è abituato a vedere due individui di bell'aspetto come una coppia, anche se questo non corrisponde a verità. Maya Hawke ha svelato che la decisione di rendere omosessuale Robin è avvenuta a metà stagione: "Ne ho parlato a lungo con i Duffer e Shawn Levy, ma è solo mentre stavamo girando gli episodi 4 e 5 che abbiamo preso una decisione. E' stato un momento di collaborazione e sono davvero felice del modo in cui è accaduto."

Per tutta la terza stagione, la tensione romantica tra Steve e Robin è palpabile, come sottolineato anche nella nostra leggere la nostra recensione di Stranger things 3, ma quando lui trova finalmente il coraggio di confessare i suoi sentimenti, riceve la rivelazione di Robin. Maya Hawke spera che la scena in questione sia fonte di ispirazione per gli spettatori che vanno in cerca della loro verità.

"A volte proviamo empatia verso personaggi del piccolo schermo con cui ella vita reale non avremmo niente a che fare. Mi auguro che alcune persone si affezionino a Robin così da potersi affezionare di ragazze che amano altre ragazze o ragazzi che amano i ragazzi. Ho amato Robin e le ho dato tutto ciò che avevo. Ho tentato di renderla il più umana e multidimensionale possibile, volevo che gli spettatori la amassero. Ma quanto interpreti un nuovo personaggio in una serie tv già così seguita, è raro essere accolti così bene perciò sono grata al pubblico che ha apprezzato il modo in cui ho incarnato Robin."