Stranger Things 3: Maya Hawke svela come è stata ideata la rivelazione di Robin!

Stranger Things 3 ha introdotto il personaggio di Robin, e la sua interprete Maya Hawke ha rivelato che una delle scene più importanti è stata decisa in collaborazione con gli autori durante le riprese.

Negli episodi della nuova stagione di Stranger Things, di cui potete leggere la nostra recensione, si assiste a molti momenti che vedono protagonisti Steve e Robin e la ragazza compie anche una rivelazione personale. Se non avete ultimato la visione e non volete spoiler , non proseguite con la lettura!

In una scena il personaggio di Maya Hawke rivela infatti al nuovo amico la sua omosessualità e l'attrice ha spiegato che si tratta di un'idea nata dalle conversazioni avute con i fratelli Duffer e il produttore Shawn Levy: "Si è trattato di una collaborazione e sono davvero, davvero felice del modo in cui è andata".

Maya, intervistata da Variety, ha raccontato: "Alle volte si prova empatia per delle persone sullo schermo per cui non la proveremmo nella vita reale. Se posso sperare in qualcosa è che forse alcune persone si innamorino di Robin e che questo li aiuti a innamorarsi di ragazze che amano i ragazzi e di ragazzi che amano i ragazzi".

L'interprete della new entry in Strager Things ha quindi aggiunto: "Ho amato Robin e ho dato il massimo per interpretarla, cercando di renderla più umana e multidimensionale possibile, e volevo che le persone l'amassero. Ma quando introduci un nuovo personaggio in uno show che è così amato, onestamente, è davvero raro che venga accolto così bene... e sono grata che le persone si siano innamorate di Robin come è successo a me".

Stranger Things 3: I 5 cambiamenti più sorprendenti dei personaggi

Netflix non ha ancora confermato la quarta stagione di Stranger Things che sarebbe però quasi certa considerando le dichiarazioni compiute dai fratelli Duffer, creatori dello show, con cui hanno anticipato una serie di nuovi episodi ambientati per la prima volta fuori da Hawkins e un tono diverso dal passato.