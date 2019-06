Stranger Things 3: il Mostro Ombra ricompare nel nuovo inquietante trailer

Il Mostro Ombra torna a far visita a Hawkins nel final trailer di Stranger Things 3. L'estate del 2019 a Hawkins, Indiana, si preannuncia meno torrida del previsto. A far venire i brividi ai giovani protagonisti della serie Netflix ci penserà il Mostro Ombra, che torna a minacciare la cittadina nel nuovo trailer.

Nel primo Eleven (Millie Bobby Brown), Mike (Finn Wolfhard), Will (Noah Schnapp) e la gang dovrà fronteggiare ancora una volta la minacciosa creatura, nota anche come Mind Flayer, che stavolta parlerà. "Tu ci hai fatto entrare, e ora tu dovrai farci restare" esclama una voce misteriosa nel corso del trailer. "Non ha senso. Ho chiuso il portale" ribatte Eleven, riferendosi al finale della seconda stagione.

Will ipotizza che il mostro abbia trovato un nuovo ospite in cui dimorare per restare nel mondo umano. Lo stesso trailer ci suggerisce l'identità dell'ospite, subito dopo vediamo Billy (Dacre Montgomery) con un aspetto particolarmente malefico.

"Ti finiremo. Finiremo i tuoi amici. E finiremo tutti gli altri" conclude la voce misteriosa.

Stranger Things:Dacre Montgomery in una scena della terza stagione

Nel trailer fanno la loro comparsa anche Dustin (Gaten Matarazzo), Lucas (Caleb McLaughlin), Nancy (Natalia Dyer), Jonathan (Charlie Heaton), Steve (Joe Keery), Max (Sadie Sink), Joyce (Winona Ryder) e Hopper (David Harbour). E naturalmente diamo un ulteriore sguardo allo Starcourt Mall, nuovo centro commerciale di Hawkins che farà da sfondo a una battaglia epocale con il mostro.

La terza stagione di Stranger Things sarà disponibile su Netflix a partire dal 4 luglio. Qui potete leggere la nostra recensione alla seconda stagione di Stranger Things.

Di seguito il final trailer in versione originale.