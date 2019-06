Stranger Things: Charlie Heaton e Natalia Dyer ospiti al Giffoni 2019!

Stranger Things sarà protagonista al Giffoni 2019 il 21 luglio, giornata in cui arriveranno Natalia Dyer e Charlie Heaton, due dei protagonisti dell'acclamata serie cult targata Netflix.

I nomi dei due giovani attori si aggiungono quindi a quello di Amber Heard nella lista degli ospiti di questa annata per la gioia dei 6200 ragazzi provenienti da 52 paesi.

Durante la 49esima edizione del Giffoni Film Festival i due attori verranno premiati con il Giffoni Experience Award e incontreranno poi i giovani partecipanti all'evento nella storica Sala Truffaut della Cittadella Cinema, dove risponderanno a tutte le domande e curiosità dei loro giovani fan.

In Stranger Things Natalia Dyer interpreta Nancy Wheeler, la sorella maggiore di Mike, mentre Charlie Heaton è Jonathan Byers, il fratello maggiore di Will, tra i primi a cadere nella trappola delle spaventose creature che abitano il "sottosopra".

La serie, firmata dai fratelli Duffer, è un fenomeno unico al mondo: apprezzatissima da critica e pubblico, ha ricevuto svariati riconoscimenti, tra cui 5 Primetime Emmy Awards e uno Screen Actors Guild award nel 2017.

La storia è ambientata negli anni '80 a Hawkins, una cittadina dello stato americano dell'Indiana. Tutto ha inizio quando un bambino di nome Will (Noah Schnapp) scompare in circostanze misteriose e, allo stesso tempo, fa la sua comparsa una ragazzina con poteri telecinetici, la giovane Undici (Millie Bobby Brown). Ben presto si scopre che è fuggita da un laboratorio segreto, dove suo padre conduceva esperimenti su di lei. Avvenimenti molto strani continuano ad accadere come la comparsa di mostri senza volto. Ad indagare sul caso, insieme a Undici (Millie Bobby Brown), ci sono Mike Wheeler (Finn Wolfhard), Dustin Henderson (Gaten Matarazzo) e Lucas Sinclair (Caleb McLaughlin).

La terza stagione della serie Stranger Things arriverà su Netflix il 4 luglio.

Amber Heard a #Giffoni2019: riceverà il Giffoni Experience Award